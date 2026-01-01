HubSpot and ProDon help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
HubSpot takes 0.5% plus card fees, while ProDon charges monthly fees on top of processing costs. Zeffy charges zero fees, keeping 100% of donations for your mission.
HubSpot and ProDon lack auction, raffle, and ticketing tools, forcing you to juggle multiple platforms. Zeffy handles all your fundraising events in one place.
HubSpot targets sales teams, ProDon requires technical setup. Zeffy was designed specifically for small nonprofits to manage donor stewardship simply.
Traditional donor management systems like HubSpot and ProDon focus only on tracking contacts and donations. Zeffy goes beyond data management to include complete fundraising tools like donation forms, event ticketing, auctions, and peer-to-peer campaigns. All free, all in one place.
HubSpot charges card fees plus 0.5% platform cuts, while ProDon stacks monthly fees on top of processing costs. Zeffy eliminates all platform fees and monthly charges. Your donors can leave a voluntary contribution to support our platform, but every donation dollar goes to your cause.
HubSpot charges card fees plus a 0.5% platform cut on every donation, eating into your fundraising. Zeffy is 100% free with no platform fees, so every dollar goes to your cause. Plus, donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
ProDon charges monthly fees plus card processing fees that stack up quickly. Zeffy eliminates all platform costs and includes built-in donation forms, event ticketing, and peer-to-peer fundraising that ProDon lacks, saving you money and extra software.
Yes. While HubSpot and ProDon focus on contact management, Zeffy offers complete fundraising tools including donation forms, event ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. All free, all in one platform designed specifically for nonprofits.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
