MemberPlanet charges 4% plus processing fees. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Both platforms charge fees that add up fast — $4,000 vs $20,000 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
MemberPlanet VS Snap! Raise
MemberPlanet takes 4% plus monthly fees, Snap! Raise takes 20% of everything you raise. Zeffy covers all platform and processing fees so 100% of every donation goes to your mission.
MemberPlanet is built for membership organizations, Snap! Raise is built for schools. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, donor management, and email tools designed for year-round nonprofit fundraising.
MemberPlanet requires paid plans to unlock fundraising tools, Snap! Raise requires onboarding calls and campaign setup. Zeffy lets you create donation forms, send emails, and start raising money in under 30 minutes with support from nonprofit fundraising experts.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly costs, and zero transaction fees on donations, events, memberships, and campaigns. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Unlike platforms built for specific use cases, Zeffy includes donations, peer-to-peer campaigns, events, auctions, raffles, and online stores in one place. Everything you need to engage supporters year-round.
You can launch your first campaign in minutes. No onboarding calls, no complex setup, no training required. Just sign up, customize your forms, and start fundraising with support from our nonprofit experts.
MemberPlanet charges monthly fees plus 4% platform fees, while Snap! Raise takes 20% of everything you raise. Zeffy covers all costs through voluntary donor contributions, so 100% of donations reach your mission.
Yes. Zeffy includes everything you need for year-round fundraising — donations, events, memberships, email, and donor tracking — all fee-free. No feature compromises, just more money for your cause.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
