MemberPlanet charges 4% plus processing fees. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Both platforms charge fees that add up fast — $4,000 vs $20,000 on every $100,000 raised.

Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits

MemberPlanet VS Snap! Raise: What nonprofits should know before choosing.

Pricing
Features
Payment methods
Customer Support
MemberPlanet
Snap! Raise
Snap! Raise
All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) Designed Specifically for Nonprofits
Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Unified Dashboard to Track Everything Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Automated Workflows (emails, receipts, reminders) Custom Branded Pages for Campaigns
Pricing
MemberPlanet: Varies - Monthly fee plus 4% + card fees
Snap! Raise: Varies - 20% platform cut + card fees
Processing fees
MemberPlanet: 3% + $0.30 per payment (or use your own existing PayPal account)
Snap! Raise: N/A - Not charged separately - included in the 20% platform fee (no separate credit card processing fees)
Platform fees
MemberPlanet: 4% - Basic: 4%; Essentials: 2%; Pro: 1%; Premium: 1%
Snap! Raise: 20% of total funds raised (can be reduced to 18% with team merchandise purchases)
Monthly fees
MemberPlanet: $0 - Starting at $0 for Basic; Essentials: $50/month; Pro: $100/month; Premium: $175/month
Snap! Raise: $0 - No monthly fees
Value for money
MemberPlanet: 4.5
Snap! Raise: 4.51
Features
MemberPlanet: 4.5/5 - Membership-focused platform with paid plans required; limited fundraising tools and high fees.
Snap! Raise: 4.33/5 - Highly rated and user-friendly, but built for school campaigns only with high fees and no memberships.
Donations
MemberPlanet: Donation forms with recurring giving, available on paid plans.
Snap! Raise: Donation forms available, but the platform is built for school fundraising rather than general giving.
Ticketing
MemberPlanet: Event registration and customizable ticketing forms included in the paid membership suite.
Snap! Raise: Event ticketing available via the campaign system, requiring the full campaign workflow.
Peer-to-Peer Fundraising
MemberPlanet: No peer-to-peer fundraising campaigns or supporter pages.
Snap! Raise: Peer-to-peer campaigns with participant pages and team fundraising for schools and youth groups.
Auctions
MemberPlanet: No auction features; focused on membership and event management.
Snap! Raise: No auction tools; platform focuses on peer-to-peer school fundraising.
Raffles
MemberPlanet: No built-in raffle tools; requires third-party integrations or manual management.
Snap! Raise: Raffle tools included with campaign features tied to managed fundraising workflows.
Online store
MemberPlanet: No online store functionality; not designed for selling merchandise.
Snap! Raise: Online store functionality for selling merchandise as part of fundraising campaigns.
Memberships
MemberPlanet: Full membership management with portals, automated renewals, and tiered levels; advanced features require paid plans.
Snap! Raise: No membership features; designed for short-term fundraising campaigns.
Donor Management/CRM
MemberPlanet: Member database with contact management and activity tracking, but limited donor-specific features.
Snap! Raise: No standalone CRM or donor profiles; only basic campaign-level tracking.
Emails & Newsletter
MemberPlanet: Built-in email campaigns with templates and member-focused communication tools.
Snap! Raise: No donor newsletters or ongoing communication tools; only campaign promotion emails.
Payment Processing
MemberPlanet: Integrated payment processing charging 3% + $0.30 plus platform fees.
Snap! Raise: Payment processing supports credit cards only with a 20% platform fee; no ACH or digital wallets.
Payment methods
MemberPlanet: In-person payments not supported.
Snap! Raise: Digital wallets, ACH transfers, and in-person payments not supported.
Credit Card Payments
MemberPlanet: Accepts all major credit and debit cards through integrated payment processing.
Snap! Raise: Accepts all major credit and debit cards and charges 2.9% + $0.30 per transaction plus platform fees.
Apple Pay & Google Pay
MemberPlanet: Supports Apple Pay and Google Pay through checkout.
Snap! Raise: Digital wallets not supported.
ACH / Bank Transfers
MemberPlanet: ACH bank transfers available for memberships and donations, lowering fees on larger payments.
Snap! Raise: ACH bank transfers not supported.
Tap to Pay App
MemberPlanet: Native in-person payment tools not supported; requires separate hardware.
Snap! Raise: In-person payment collection not supported.
Customer Support
MemberPlanet: 4.5/5
Snap! Raise: 0.0/5
Unlimited Support
MemberPlanet: Support built for membership organizations, not nonprofits - email-only help with limited fundraising expertise
Snap! Raise: Support built for schools first - may not address unique challenges of other nonprofit types
Phone Support / Office Hours
MemberPlanet: Phone support available during business hours on paid plans - no after-hours or weekend assistance
Snap! Raise: Phone support available during business hours but may require navigating school-focused processes
Webinars
MemberPlanet: Training webinars are geared toward membership organizations rather than nonprofit fundraising
Snap! Raise: No nonprofit-focused webinars - content designed for school fundraising campaigns only
Help Center
MemberPlanet: Comprehensive help center with step-by-step guides built for nonprofit teams
Snap! Raise: Comprehensive resource library with step-by-step guides built for school fundraising workflows
Email
MemberPlanet: Email support available but primarily focused on membership management - limited nonprofit fundraising expertise
Snap! Raise: Email support available but response times can be slow during peak fundraising seasons
Nonprofit-Focused Support Team
MemberPlanet: Support built for membership organizations, not nonprofits — phone help gated by paid plans with limited fundraising expertise
Snap! Raise: Support designed for schools first — may not address unique challenges facing other nonprofit types or missions

Zeffy is 100% free, always.

How is Zeffy free?

Why Zeffy over Snap! Raise?

Why Zeffy over MemberPlanet and Snap! Raise?

Why choose Zeffy over MemberPlanet and Snap! Raise if you're a nonprofit

🆓

MemberPlanet and Snap! Raise charge fees that add up fast, Zeffy charges nothing

MemberPlanet takes 4% plus monthly fees, Snap! Raise takes 20% of everything you raise. Zeffy covers all platform and processing fees so 100% of every donation goes to your mission.

🎯

Built for nonprofits running real campaigns, not just membership dues or school fundraisers

MemberPlanet is built for membership organizations, Snap! Raise is built for schools. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, donor management, and email tools designed for year-round nonprofit fundraising.

🚀

Launch your first campaign today without onboarding calls or monthly subscriptions

MemberPlanet requires paid plans to unlock fundraising tools, Snap! Raise requires onboarding calls and campaign setup. Zeffy lets you create donation forms, send emails, and start raising money in under 30 minutes with support from nonprofit fundraising experts.

Questions nonprofits ask when choosing between Zeffy and Snap! Raise

Frequently asked questions

Does Zeffy really charge zero fees for all fundraising activities?

Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly costs, and zero transaction fees on donations, events, memberships, and campaigns. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.

Can I run multiple types of fundraising campaigns in one platform?

Absolutely. Unlike platforms built for specific use cases, Zeffy includes donations, peer-to-peer campaigns, events, auctions, raffles, and online stores in one place. Everything you need to engage supporters year-round.

How quickly can I get started with Zeffy compared to other platforms?

You can launch your first campaign in minutes. No onboarding calls, no complex setup, no training required. Just sign up, customize your forms, and start fundraising with support from our nonprofit experts.

Why do MemberPlanet and Snap! Raise charge fees when Zeffy doesn't?

MemberPlanet charges monthly fees plus 4% platform fees, while Snap! Raise takes 20% of everything you raise. Zeffy covers all costs through voluntary donor contributions, so 100% of donations reach your mission.

Can I switch from MemberPlanet or Snap! Raise to Zeffy without losing features?

Yes. Zeffy includes everything you need for year-round fundraising — donations, events, memberships, email, and donor tracking — all fee-free. No feature compromises, just more money for your cause.

Still undecided?

Keep comparing — and see why nonprofits choose Zeffy

Zeffy vs.

Clickbid

Compare
Zeffy vs.

Network for Good

Compare
Zeffy vs.

CauseVox

Compare
Looking for a better option?

What makes Zeffy different

Zeffy was built for nonprofits like yours

focus on what matters

Built for small teams with big missions.

Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.

Start your nonprofit
ZERO-FEE

Keep 100% of every dollar.

No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.

How is Zeffy free?

ALL-IN-ONE PLatform

Ditch the tech mess.

Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.

Start your nonprofit
plug-and-play

Get going, fast.

Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.

Start your nonprofit
mobile-first

Fundraise from every device, anywhere.

From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.

Start your nonprofit
No turnover

Never lose a donor to volunteer transition.

Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.

Start your nonprofit
100% free forever.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

For 7+ years, Zeffy has supported nonprofits with free, user-friendly fundraising tools.

As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.

Masey, Loose Ends.

Read the full story
“We were incurring a ton of fees for our past fundraising platform and Zeffy has helped us receive so much more of our donations.”
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy has been invaluable in helping me track our donors, sales, events, and revenue in one spot. The coolest thing about Zeffy is it really is free!
Debra B
Glory to Glory Women's Mentoring Ministry
Everything about Zeffy suits us starting with (of course, NO fees) but also the ease of use and customer experience as well as their client support!!
Carmen M
DIVINA World Foundation
Zeffy is very easy to use and ensures that every dollar quickly gets into our account.. A huge help to our work!
Nathan C
Jiwa International
Zeffy is very simple, allows for a lot of customization and seamlessly integrates into our website. The fact that all of this is free is still wild to me.
Ryan S
Jesters Theatre: Youth Unlimited
We couldn't believe there was a free payment platform for our Girl Scout group. Zeffy took ZERO fees from us, which is huge when you run on very small amounts of money.
Jennifer H
GSCB Troop 144
We were ready to sell tickets in less than 30 minutes. The reporting capabilities were better than some other paid-for sites.
Mark B
Theta Mu Lambda Charitable Foundation
Since using Zeffy, our conversion rate of donations has skyrocketed. It's an easy platform to use. Plus customer support has always been responsive and helpful!
Stevie C
We Are HER

SUCCESS STORIES

Zero-fee fundraising in action — nonprofit stories worth sharing.

Read more stories

Ready to get started for free?

