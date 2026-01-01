MoneyDolly takes $2,000 from every $10,000 raised. Qgiv takes $395 plus monthly fees. Both charge for features nonprofits need — donor management, events, and peer-to-peer campaigns.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
MoneyDolly takes 20% plus 2.9% + $0.30 per ticket. Qgiv charges $259/month plus 3.95% + $0.30 per transaction. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% of ticket sales.
MoneyDolly locks raffles behind paid plans. Qgiv requires add-on fees on top of monthly subscriptions. Zeffy includes raffle tools, ticket tracking, and winner selection at no cost — launch your fundraiser in under 30 minutes.
MoneyDolly offers email-only support with unclear response times. Qgiv reserves priority help for paid customers starting at $40/month. Zeffy gives you free, unlimited support from nonprofit experts who answer questions in plain language — no plan tiers, no wait times.
Yes. Zeffy includes auctions, online stores, and product sales at zero cost. Both MoneyDolly and Qgiv either don't offer these features or charge extra fees to access them.
Zeffy includes full donor tracking, email campaigns, and thank-you automation for free. MoneyDolly offers basic donor data with limited tools, while Qgiv requires paid plans for advanced features.
Zeffy covers all platform and transaction fees through an optional donor contribution at checkout. You keep 100% of donations. MoneyDolly takes 20% of every donation plus 2.9% + $0.30 per transaction before funds reach your account.
Yes. Zeffy includes raffles, event ticketing, product sales, and donation forms in one free platform. MoneyDolly locks these features behind paid subscription tiers, adding costs to your fundraiser.
Zeffy offers free email support, live chat, help center resources, and bookable calls with nonprofit experts who speak your language. MoneyDolly provides basic email support with unclear response times and no dedicated nonprofit team.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
