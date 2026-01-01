Both platforms take 20% of every dollar raised. MoneyDolly serves all nonprofits while Snap! Raise focuses on schools — but neither keeps your full donation.
MoneyDolly VS Snap! Raise
Zeffy charges zero fees on raffle ticket sales, so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% of proceeds for your mission instead of losing a fifth to platform cuts.
Zeffy includes raffle tools, event ticketing, donation forms, and donor management in one free platform built for any nonprofit — not just schools or paid subscribers.
Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay, so donors give how they prefer and you save on fees for larger gifts.
Zeffy covers all platform and transaction fees through an optional donor contribution at checkout. You keep 100% of donations. MoneyDolly takes 20% of every donation plus 2.9% + $0.30 per transaction before funds reach your account.
Yes. Zeffy includes raffles, event ticketing, product sales, and donation forms in one free platform. MoneyDolly locks these features behind paid subscription tiers, adding costs to your fundraiser.
Zeffy offers free email support, live chat, help center resources, and bookable calls with nonprofit experts who speak your language. MoneyDolly provides basic email support with unclear response times and no dedicated nonprofit team.
Yes. Zeffy includes donor management, email newsletters, and automated thank-you messages in one platform. Both MoneyDolly and Snap! Raise focus on short-term campaigns without proper donor relationship tools.
Zeffy works for every nonprofit type with donation forms, memberships, auctions, and year-round tools. Snap! Raise is built for schools only, while MoneyDolly lacks key features like auctions and memberships.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
