OneCause charges $3,000+ annually plus 5% fees. Qgiv takes 3.95% plus monthly fees starting at $40. Both platforms cost thousands — see how they compare for nonprofit fundraising.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💸
OneCause requires $500+ setup fees and takes 5% of funds raised. Qgiv charges $40–$259/month plus 3.95% processing fees. Zeffy covers all fees so your raffle, gala, or campaign keeps 100% of what you raise.
🎟️
OneCause charges $2,995/year for event tools. Qgiv charges $259/month for peer-to-peer and auctions. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and peer-to-peer campaigns at no cost, so you can fundraise year-round without budgeting for software.
🤝
OneCause reserves priority support for enterprise customers paying thousands annually. Qgiv limits phone support to paid plans starting at $40/month. Zeffy offers free live chat, email, and phone support to every nonprofit with a 2–6 hour response time.
Yes. Zeffy includes auctions, ticketing, and event management at zero cost. OneCause charges $2,995+ annually plus setup fees, while Qgiv requires $259/month for auctions. You keep 100% of proceeds with Zeffy.
Most platforms take a cut to fund their business. Zeffy covers all costs through voluntary donor contributions, so nonprofits never pay fees. This means more money goes directly to your mission instead of software.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits. We cover all transaction fees so you keep every dollar raised. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy handles donations, memberships, ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and auctions in one place. You get everything you need without paying for separate event packages.
You can start fundraising in minutes. Create your account, build your first form, and start accepting donations right away. No setup fees, no training required, no plan upgrades to unlock features.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
