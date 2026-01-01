OneCause charges $2,995/year plus 5% fees for events. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Both platforms cost thousands — Zeffy gives you the same tools free.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
OneCause VS Snap! Raise
💯
OneCause charges $3,000+ annually plus 5% platform fees. Snap! Raise takes 20% of every donation. Zeffy charges nothing so 100% of what your community gives goes directly to your mission.
🎟️
OneCause and Snap! Raise charge platform fees on every raffle ticket sold. Zeffy charges zero fees so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% of proceeds for your cause.
📬
OneCause focuses on events, Snap! Raise on school campaigns. Zeffy gives you donation forms, donor tracking, email newsletters, and membership tools that work year-round without paying for separate platforms or upgrades.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly fees, and zero transaction fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Zeffy handles donations, memberships, ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and auctions in one place. You get everything you need without paying for separate event packages.
You can start fundraising in minutes. Create your account, build your first form, and start accepting donations right away. No setup fees, no training required, no plan upgrades to unlock features.
Yes. Unlike platforms built for short-term campaigns, Zeffy gives you donor management, email tools, and membership features to build lasting relationships year-round. All fee-free.
Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments through our tap-to-pay app. More payment options mean more ways for donors to give.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
