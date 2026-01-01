OneCause charges $5,000 on every $100,000 raised plus setup fees. Subsplash takes $2,990 on the same amount. Both platforms charge fees that add up — see how they compare for nonprofit fundraising.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
OneCause VS Subsplash
OneCause takes 5% plus card fees and requires a $500 setup fee. Subsplash charges 2.99% + $0.30 per transaction. Zeffy charges zero fees so every dollar raised goes directly to your mission.
OneCause is built for big galas, Subsplash is designed for churches. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management in one place with zero fees.
OneCause requires annual contracts starting at $2,995 and Subsplash gates features behind paid plans. Zeffy is completely free with every fundraising tool you need, no upgrades or hidden costs.
Yes. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit. OneCause reserves priority support for enterprise customers, while Subsplash gates phone support behind higher-tier plans.
Zeffy includes memberships, online stores, and raffles at zero cost. OneCause lacks membership tools and online stores, while Subsplash has no auction or raffle capabilities and focuses on church-specific features.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits with no processing fees, platform fees, or monthly charges. We cover all transaction fees so you keep every dollar raised. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and a full donor CRM in one platform. Everything you need to fundraise without paying for multiple tools or plan upgrades.
OneCause charges 5% platform fees plus processing fees, while Subsplash takes 2.99% per donation. Zeffy is 100% free with all fundraising tools included. You can import your donor data and start fundraising immediately without losing any information.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
