Pledge It charges $150 monthly plus transaction fees. Subsplash takes 2.99% on every donation. Both platforms cost nonprofits thousands — $1,500 on every $50,000 raised with Subsplash alone.
Pledge It VS Subsplash
Pledge It takes $150 per month plus 2.9% per transaction. Subsplash charges 2.99% per donation and gates tools behind paid plans. Zeffy covers all fees so you keep 100% of every gift.
Pledge It focuses on activity campaigns. Subsplash is built for churches. Zeffy gives nonprofits peer-to-peer tools, event ticketing, raffles, auctions, and donor management without paying for separate platforms.
Pledge It and Subsplash require setup time and paid plans to unlock features. Zeffy gives you everything free from day one — create a form, launch a campaign, and start raising money in under 30 minutes.
Pledge It charges $150/month plus 2.9% per transaction. Subsplash takes 2.99% per donation. Zeffy is 100% free with zero platform fees, no monthly costs, and no processing fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Yes. Zeffy includes donations, peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor CRM in one platform. You get everything fee-free instead of paying for separate tools or premium upgrades like other all-in-one platforms require.
Absolutely. Zeffy is built for small teams with no tech background. Create forms in minutes, customize your branding, and start accepting donations the same day. No training required, no setup fees, and unlimited support included.
Yes. Zeffy makes it easy to import your donor data and start fundraising right away. You can move your contacts, donation history, and campaigns without disrupting your operations or losing relationships.
Most platforms take a cut to fund their business model. Zeffy operates differently — donors have the option to leave a voluntary contribution to keep our platform free for nonprofits forever.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
