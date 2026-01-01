PTOffice locks you into annual contracts starting at $399. RallyUp takes up to 6.9% per transaction. Both charge fees that eat into your fundraising budget.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
PTOffice charges $399–$849 per year plus 2.9% card fees. RallyUp takes up to 6.9% per transaction and locks raffles behind paid plans. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes to your mission.
PTOffice requires annual subscriptions and only handles basic raffle tracking. RallyUp charges platform fees that change by campaign type. Zeffy gives you raffles, auctions, ticketing, and peer-to-peer in one place with zero fees.
PTOffice offers limited raffle tools with manual setup. RallyUp requires paid upgrades for most fundraising features. Zeffy includes everything you need to run professional campaigns without contracts, training, or hidden costs.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or annual subscriptions. PTOffice charges $399–$849 per year plus 2.9% processing fees. RallyUp takes 2.9% to 6.9% platform fees on top of card processing fees. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores at no cost. PTOffice lacks auction and peer-to-peer tools entirely. RallyUp locks most features behind paid plans. You get everything in one platform without paying for add-ons.
Zeffy provides free support from nonprofit experts who understand your fundraising needs. Get help through live chat, email, and phone support with responses in under 6 hours. PTOffice offers basic email support only. RallyUp limits phone support to business hours with slow response times during peak seasons.
Yes. Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. PTOffice only accepts card payments, missing out on bank transfers that work better for larger donations. RallyUp supports ACH but only for recurring donations.
No. Zeffy has no contracts, commitments, or setup fees. Start fundraising today and cancel anytime. PTOffice requires annual subscriptions starting at $399, locking you in for a full year. RallyUp has no contracts but charges platform fees on every transaction.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
