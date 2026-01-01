Snap! Raise

All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions
All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...)
Designed Specifically for Nonprofits w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p Designed Specifically for Nonprofits
Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags)
Unified Dashboard to Track Everything Unified Dashboard to Track Everything
Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P) Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P)
Automated Workflows (emails, receipts, reminders)
Custom Branded Pages for Campaigns Custom Branded Pages for Campaigns

Pricing
Varies - 5% platform cut plus card fees
Varies - 20% platform cut + card fees
Processing fees: 2.9% + $0.30 per donation
Processing fees: N/A - Not charged separately - included in the 20% platform fee (no separate credit card processing fees)
Platform fees: 5%
Platform fees: 20% of total funds raised (can be reduced to 18% with team merchandise purchases)
Monthly fees: N/A - Contact for pricing — no public pricing available
Monthly fees: $0 - No monthly fees
Value for money: N/A
Value for money: 4.51

Features
N/A - Marketed as user-friendly but users report frequent logouts, technical issues, and difficult navigation.
4.33/5 - Highly rated for a user-friendly interface and simple navigation, but primarily built for school fundraising.
Donations: Donation forms with recurring giving and custom branding; advanced features require a paid plan.
Donations: Donation forms available, but the platform focuses on school fundraising rather than general giving. Ticketing: Event ticketing with registration management and check-in tools, available on paid plans only.
Ticketing: Event ticketing is available but requires using the full campaign system.
Peer-to-Peer Fundraising: Peer-to-peer campaigns with individual fundraising pages and team leaderboards.
Peer-to-Peer Fundraising: Core peer-to-peer campaigns with participant pages and team fundraising, designed for schools and youth groups.
Auctions: No auction features; focuses on recurring giving and peer-to-peer campaigns. Auctions: No auction tools; focuses exclusively on peer-to-peer school fundraising.
Raffles: Raffle campaigns with ticket sales and winner selection; upgrade required from the basic plan.
Raffles: Raffle tools included as part of campaign features, tied to the managed fundraising approach.
Online store: Product sales and auction tools for fundraising merchandise; limited on the free plan. Online store: Product sales and auction tools for fundraising merchandise; limited on the free plan.
Online store: Online store functionality for selling merchandise as part of fundraising campaigns.
Memberships: Recurring giving programs with donor portals, but limited membership tier management and self-service options.
Memberships: No membership features; designed for short-term fundraising rather than ongoing member relationships. Memberships: No membership features; designed for short-term fundraising rather than ongoing member relationships.
Donor Management/CRM: Donor database with giving history, engagement tracking, and basic segmentation tools.
Donor Management/CRM: No standalone CRM or cross-campaign donor profiles; only basic tracking within campaigns.
Emails & Newsletter: Built-in email campaigns with templates and automation for donor communication and engagement.
Emails & Newsletter: No donor newsletters or ongoing communication tools; email support limited to campaign promotion. Emails & Newsletter: No donor newsletters or ongoing communication tools; email support limited to campaign promotion.
Payment Processing: Stripe integration with recurring payments; charges 5% platform fee plus 2.9% + $0.30 per transaction.
Payment Processing: Credit cards only with a 20% platform fee; no digital wallets, ACH, or in-person payments.

Payment methods
Cards and ACH for recurring donations only; digital wallets and in-person payments not supported.
Credit cards only; ACH, digital wallets, and in-person payments not supported.
Credit Card Payments: Accepts all major credit and debit cards through integrated processing.
Credit Card Payments: Accepts all major credit and debit cards; charges 2.9% + $0.30 per transaction plus platform fees.
Apple Pay & Google Pay: Digital wallets not supported.
Apple Pay & Google Pay: Digital wallets not supported; uses standard card checkout.
ACH / Bank Transfers: Supports ACH bank transfers for recurring donations only.
ACH / Bank Transfers: ACH bank transfers not supported.
Tap to Pay App: In-person payments not supported natively; requires third-party hardware and integration.
Tap to Pay App: In-person payment processing not supported.