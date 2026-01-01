Snap! Raise takes $20,000 from every $100,000 raised. Blackbaud charges 2.99% plus enterprise fees. Both platforms eat into your mission funding.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Snap! Raise VS Blackbaud
💯
Snap! Raise takes 20% of every dollar and Blackbaud charges 2.99% plus merchant fees. Zeffy charges nothing, so every donation goes straight to your mission instead of platform costs.
🤝
Snap! Raise is built for school campaigns and Blackbaud requires enterprise contracts. Zeffy gives you donation forms, ticketing, CRM, raffles, and email tools that work for any nonprofit, any size, any mission.
🚀
Snap! Raise requires onboarding calls and Blackbaud needs technical setup timelines. Zeffy works right away — create your first form, send your first email, and start fundraising today with free support included.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly fees, and zero transaction fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Unlike Snap! Raise, which focuses on school campaigns, Zeffy gives you donation forms, event ticketing, donor management, email tools, and more to support your year-round fundraising.
You can start today. Create your first donation form in minutes without onboarding calls or campaign setup. Just sign up, customize your form, and share it with your community.
Most all-in-one platforms take a cut because they're built for profit. Zeffy operates differently - donors have the option to leave a voluntary contribution to keep our platform running, but it's completely optional. This means 100% of your fundraising goes to your mission, not platform fees.
Yes. Zeffy makes it easy to import your donor contacts and giving history from other platforms. Our support team helps you migrate your data so you can start keeping 100% of donations without losing the relationships you've built.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
