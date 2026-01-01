Snap! Raise takes $20,000 from every $100,000 raised. Mightycause takes $2,290. Both charge fees — Zeffy takes $0 and gives you the same tools.
Snap! Raise VS Mightycause
Snap! Raise takes 20% of every dollar and Mightycause charges up to 7.9% in fees. Zeffy charges nothing, so your community's full support reaches your mission instead of paying platform costs.
Snap! Raise focuses on school campaigns and Mightycause requires third-party tools for auctions, raffles, and stores. Zeffy includes donations, ticketing, peer-to-peer, auctions, raffles, CRM, and email in one place — all free.
Snap! Raise requires onboarding calls and campaign setup, and Mightycause gates features behind paid plans. Zeffy gives you full access from day one — create your first form, send emails, and start fundraising today.
Yes. Zeffy includes built-in auction and raffle tools at zero cost. Unlike Snap! Raise and Mightycause, which require third-party integrations or don't offer these features at all, you can run complete campaigns in one place.
Absolutely. Zeffy offers free live chat, email, and phone support to all users. Unlike competitors that reserve priority support for paid subscribers, you get real help from nonprofit experts at no cost.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero processing fees, and zero monthly fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but you keep 100% of every donation.
Absolutely. Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, online stores, and donor management in one platform. No third-party tools or extra fees needed.
You can start today. Create donation forms, send emails, and launch campaigns in minutes. No onboarding calls, setup fees, or waiting for approval like other platforms require.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
