Snap! Raise takes $2,000 from every $10,000 raised. OnlineGiving.org charges $420/year plus 2.75% fees. Both platforms cost nonprofits thousands in fees.
Snap! Raise VS OnlineGiving.org
Snap! Raise takes 20% of every donation. OnlineGiving.org charges $35/month plus 2.75% card fees. Zeffy charges nothing — so your raffle, auction, or peer-to-peer campaign keeps every cent for your mission.
Snap! Raise only works for schools running short-term campaigns. OnlineGiving.org gates peer-to-peer, ticketing, and advanced tools behind premium plans. Zeffy gives you donations, events, CRM, auctions, and raffles in one place at no cost.
OnlineGiving.org requires merchant account approval that delays fundraising for days or weeks. Snap! Raise needs onboarding calls and campaign setup. Zeffy lets you create your first form, send emails, and start raising money today.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly fees, and zero transaction fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Yes. Zeffy includes peer-to-peer, ticketing, raffles, auctions, and CRM at no cost. Other platforms gate these features behind premium plans that cost more each month.
You can start today. Create your first donation form in minutes without onboarding calls or campaign setup. Just sign up, customize your form, and share it with your community.
Most all-in-one platforms charge monthly fees to cover their costs and profit margins. Zeffy operates differently — donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, which lets us offer everything completely free to nonprofits.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, CRM, and email tools at no cost. Other all-in-one platforms gate these features behind paid plans that can cost hundreds per month.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
