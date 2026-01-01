Snap! Raise takes $20,000 from every $100,000 raised. Tithely takes $2,900 plus transaction fees. Both charge fees — Zeffy takes $0.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Snap! Raise VS Tithely
Snap! Raise takes 20% of every dollar. Tithely charges 2.9% plus $0.30 per gift. Zeffy covers all fees so your supporters' full donations reach your mission.
Snap! Raise is designed for school campaigns. Tithely is built for churches. Zeffy gives you donation forms, ticketing, CRM, and peer-to-peer that work for food banks, animal rescues, youth programs, and every mission.
Snap! Raise requires managed campaigns. Tithely charges $19 to $119 per month for text-to-give and event tools. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and email in one free platform.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero monthly fees, and zero transaction fees for donations, events, auctions, and all fundraising tools. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Unlike Snap! Raise (built for schools) and Tithely (built for churches), Zeffy gives you donation forms, event ticketing, auctions, raffles, donor management, and email tools that work for any nonprofit mission year-round.
You can start today. Create your first donation form in minutes without onboarding calls, campaign setup, or monthly subscriptions. Just sign up, customize your form, and share it with your community.
Yes. Zeffy includes auction and raffle tools with zero fees. Snap! Raise has limited raffle features tied to campaigns, while Tithely has no auction or raffle tools at all.
Yes. Zeffy offers live chat, email, and phone support built for all nonprofits. Snap! Raise focuses on schools, and Tithely on churches — both may not address your unique mission needs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
