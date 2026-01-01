Subsplash focuses on church engagement while Blackbaud requires enterprise contracts. Both charge processing fees — $2,900 lost on every $100,000 raised.
Subsplash VS Blackbaud
Subsplash has no raffle tools and Blackbaud requires third-party integrations. Zeffy gives you built-in raffle management with zero fees so your 50/50 draw or basket raffle raises money for your mission instead of paying platform costs.
Subsplash focuses on church engagement and Blackbaud sells separate products for events. Zeffy includes raffle ticketing, compliance tracking, and donor management in one simple platform built for nonprofits.
Subsplash requires paid plans and support setup while Blackbaud needs technical staff and implementation timelines. Zeffy works right away with free help from nonprofit fundraising experts who speak your language.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform with zero fees. Subsplash and Blackbaud charge processing fees on every donation plus require separate paid plans or enterprise contracts for full functionality.
Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit regardless of size. Both Subsplash and Blackbaud reserve priority support for higher-paying plans, leaving smaller nonprofits with slower response times and limited access.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH, Apple Pay, Google Pay, and tap-to-pay from any phone at zero cost. Subsplash limits ACH to recurring gifts only and requires separate hardware for events. Blackbaud requires their merchant services with setup fees and hardware purchases.
Yes. Zeffy includes event ticketing, auctions, and raffles in one platform with zero fees. Subsplash has no auction or raffle tools and requires paid plans for events. Blackbaud sells these as separate enterprise products with setup fees.
Absolutely. Zeffy is built specifically for nonprofits with donation forms, CRM, and email tools designed for your mission. Subsplash focuses on church engagement with limited nonprofit features. Blackbaud requires enterprise contracts for full functionality.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
