Subsplash takes $2,990 from every $100,000 raised. GivingFuel takes $2,000 plus $108 yearly. Both charge fees — nonprofits need zero-fee alternatives.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Subsplash VS GivingFuel
🎟️
GivingFuel takes 2% per donation plus $9/month, and Subsplash charges 2.99% per gift. Zeffy covers all processing fees so your 50/50 draw or basket raffle raises money for your mission, not platform costs.
🧰
GivingFuel requires paid upgrades for ticketing and peer-to-peer, and Subsplash is built for church engagement, not nonprofit events. Zeffy gives you donation forms, raffles, auctions, ticketing, and donor management in one place — no upgrades, no paywalls.
☎️
GivingFuel limits phone support to premium plans, and Subsplash prioritizes enterprise customers. Zeffy gives you real humans who understand nonprofits — free live chat, email, and phone support for every organization, no matter your budget.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits with no processing fees, platform fees, or monthly charges. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy free for organizations like yours.
Absolutely. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor management right away. No tiers, no upgrades, no features locked behind paywalls.
Zeffy offers free live chat, email, and phone support to every nonprofit. Other platforms gate priority help behind higher-tier plans that cost hundreds per month.
Most all-in-one platforms need monthly subscriptions to cover their costs, then take platform fees on top. Zeffy covers all costs through voluntary donor contributions, so nonprofits keep 100% of donations without monthly charges.
Most all-in-one platforms focus on basic donations and events but don't offer auction or raffle tools. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform with zero fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
