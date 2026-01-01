Subsplash charges 2.99% on every donation. Pledge takes 5% when tips don't cover fees. Both platforms cost nonprofits thousands — $2,900 vs $5,000 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
🎟️
Subsplash charges 2.99% per ticket and Pledge adds monthly disbursement fees. Zeffy charges zero fees on raffles, auctions, events, and donations — so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🧩
Subsplash is built for church engagement, and Pledge requires paid plans for most tools. Zeffy gives you donation forms, ticketing, raffles, auctions, memberships, and a full donor CRM in one platform — all 100% free.
🤝
Subsplash prioritizes enterprise customers and church apps. Pledge offers limited support with unclear response times. Zeffy's team responds in 2–6 business hours with nonprofit fundraising experts who speak your language, not corporate jargon.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero processing fees, and zero monthly fees on donations of any size. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy free for organizations like yours.
Absolutely. Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management in one platform. You won't need to pay for multiple tools or learn new systems mid-campaign.
Our support team responds within 2-6 business hours and includes nonprofit fundraising experts who understand your challenges. No tiered support or paywalls - everyone gets the same fast, friendly help.
Most all-in-one platforms take a cut to fund their business model. Zeffy operates differently - donors have the option to leave a voluntary contribution to keep our platform free for nonprofits forever.
Yes. Zeffy gives you donations, events, auctions, raffles, memberships, and donor management with zero monthly fees. Other platforms charge $5-99/month plus processing fees on top.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
