Subsplash charges 2.99% per donation plus monthly fees. Raisely takes 4% or $99/month. Both platforms cost nonprofits thousands — $2,990 vs $4,000 on every $100,000 raised.
Subsplash VS Raisely
Subsplash takes 2.99% per donation and focuses on churches. Raisely charges 4% or $99/month to unlock features. Zeffy gives you zero-fee fundraising with raffles, auctions, ticketing, and donor management built for nonprofits.
Subsplash and Raisely gate features behind paid plans or take a cut of every gift. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and CRM in one free platform so you can grow without the trade-off.
Subsplash and Raisely don't offer raffle tools — you'd need another platform and pay more fees. Zeffy includes compliant online raffles and 50/50 draws with zero fees, so every ticket sold goes to your mission.
Yes. Zeffy includes ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns with zero fees. Unlike platforms that charge 3-4% or require $99/month subscriptions, you keep 100% of every dollar raised.
Absolutely. Every Zeffy user gets free support from nonprofit experts via phone, chat, and email. No tiered support or priority queues based on what you pay — just real help when you need it.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits with no processing fees, platform fees, or monthly charges. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy free for organizations like yours.
Absolutely. Zeffy includes event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and a full donor CRM in one platform. Everything you need to fundraise without paying for multiple tools or monthly fees.
Every Zeffy user gets free support from nonprofit fundraising experts. No paywalls, no priority tiers — just real help when you need it, whether you're just starting out or scaling up.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
