Both platforms charge nearly 3% on every donation and focus on church giving. Nonprofits lose $290-$299 per $10,000 raised to fees alone.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Subsplash VS Tithely
🆓
Subsplash and Tithely charge 3% fees and were built for churches. Zeffy gives you donation forms, ticketing, auctions, raffles, and a full CRM with zero fees.
💯
Subsplash and Tithely take 3% of every donation and gate features behind paid plans. Zeffy covers all processing costs so 100% goes to your mission.
🎟️
Subsplash and Tithely require paid subscriptions to unlock event tools and text-to-give. Zeffy includes ticketing, raffles, peer-to-peer, and CRM for free.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits with no processing fees, platform fees, or monthly charges. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy free for organizations like yours.
Absolutely. Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and a full donor CRM in one platform. Everything you need to fundraise without paying for multiple tools or upgrades.
Church platforms charge 2.9-3% per donation and focus on faith communities. Zeffy gives nonprofits zero-fee fundraising with donation forms, ticketing, auctions, raffles, and donor management built specifically for your mission.
Church platforms like Subsplash and Tithely charge 2.9-3% per donation because they're built for profit. Zeffy was created specifically for nonprofits — we believe your mission deserves 100% of every dollar donated.
Yes. Zeffy includes event ticketing, silent auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns with zero fees. Church platforms either don't offer these tools or require expensive upgrades to access them.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
