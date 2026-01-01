Sumac VS Virtuous

Sumac and Virtuous offer donor management tools, but their monthly fees can quickly add up for small nonprofits. Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and campaign management with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💯
Sumac and Virtuous charge monthly subscription fees plus 2.9% transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
🧰
Sumac lacks auctions and raffles while Virtuous needs separate software for events. Zeffy includes donation pages, raffles, auctions, and ticketing.
🚀
Sumac and Virtuous require technical knowledge and staff training to manage effectively. Zeffy works right away with simple setup.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while Sumac and Virtuous charge monthly fees plus transaction costs. You keep every dollar donated and get complete CRM features without the complexity or ongoing costs.
Unlike Sumac and Virtuous that require third-party payment processors with extra fees, Zeffy includes built-in payment processing at zero cost. Accept all major cards, ACH, and digital wallets without setup hassles or monthly charges.
Zeffy goes beyond basic donor tracking to offer complete event management including ticketing, auctions, and raffles at zero cost. Sumac and Virtuous require separate tools and manual data entry for these essential fundraising activities.
Sumac and Virtuous charge monthly fees starting at $179 plus transaction costs on every donation. Zeffy operates at zero cost with donors having the option to leave a voluntary contribution, so your nonprofit keeps 100% of donations.
Traditional donor management platforms like Sumac and Virtuous require separate tools for events, auctions, and payments. Zeffy combines donor management, fundraising tools, and payment processing in one free platform built specifically for nonprofits.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript