Tessitura serves arts organizations and Virtuous offers nonprofit CRM tools, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and email marketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Tessitura VS Virtuous
💯
Tessitura charges $8,000+/month and Virtuous takes monthly fees plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
⚡
Tessitura requires IT support and Virtuous needs complex setup. Zeffy works right away with simple tools that don't need technical training.
🤝
Tessitura offers tiered support and Virtuous limits help by plan level. Zeffy provides unlimited support to every organization at no extra cost.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with no monthly fees, setup costs, or transaction charges. While Tessitura costs $8,000+ monthly and Virtuous charges fees per gift, Zeffy lets you keep every dollar donated. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Tessitura's complex system requiring IT support or Virtuous's limited features, Zeffy provides simple donor management that your team can use immediately. Track donations, send receipts, and manage supporters without technical training or expensive consultants.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor management. We offer donations, events, memberships, online stores, peer-to-peer campaigns, auctions, and raffles - all free. Tessitura lacks auction/raffle features, while Virtuous requires separate tools for many functions.
Zeffy is 100% free with no monthly fees, setup costs, or transaction charges. Tessitura costs $8,000+ monthly plus setup fees, while Virtuous charges monthly fees plus card fees per gift. With Zeffy, you keep every dollar donated and donors can leave voluntary contributions.
Donor management platforms like Tessitura and Virtuous are built for large organizations with complex needs and big budgets. Zeffy gives small nonprofits everything they need - donations, events, memberships, and more - without the cost or complexity.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript