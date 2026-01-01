Veracross and Virtuous both offer donor management for schools, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and campaign tools — all with zero fees so your school keeps 100% of every donation for students and programs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Veracross VS Virtuous
💸
Veracross and Virtuous charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Veracross lacks auction and raffle tools, while Virtuous requires separate software for events. Zeffy includes donations, events, raffles, and ticketing built-in.
🚀
Veracross serves schools primarily, and Virtuous requires technical training. Zeffy works for any nonprofit and takes minutes to set up your first campaign.
Zeffy is built specifically for nonprofits and charges zero fees on donations. Unlike Veracross (designed for schools) or Virtuous (2.9% + $0.30 per transaction), you keep 100% of every gift. Plus, donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
While Veracross and Virtuous charge monthly fees plus processing fees on every donation, Zeffy is completely free. No monthly subscriptions, no transaction fees, no hidden costs. Your donors simply have the option to leave a voluntary tip.
Yes. Zeffy offers donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores in one platform. Veracross lacks most fundraising tools, while Virtuous requires expensive add-ons. Everything you need is included at zero cost.
Zeffy gives you complete donor management without the monthly fees or transaction costs. While Veracross is built for schools and Virtuous charges 2.9% + $0.30 per gift, Zeffy tracks all your donor data for free. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Unlike donor management platforms that charge monthly subscriptions plus processing fees, Zeffy offers everything for free. You get donor tracking, gift processing, and relationship management without losing money on fees. Your budget stays focused on your mission, not software costs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript