Chuffed and Give A Hand help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Chuffed VS Give A Hand
🎟️
Chuffed and Give A Hand take 5% of every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🧰
Chuffed and Give A Hand only handle basic donations. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and donor management in one place.
🤝
Chuffed and Give A Hand offer limited business-hours support. Zeffy provides unlimited help whenever your fundraising questions arise.
Zeffy is built specifically for nonprofits' ongoing needs, not just one-time campaigns. You get zero fees on all donations, plus tools for events, memberships, and donor management that crowdfunding platforms don't offer.
Chuffed takes 5% of every donation plus processing fees. Give A Hand charges 2.9% + 30¢ per gift. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your cause. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Crowdfunding platforms focus on short-term campaigns. Zeffy provides ongoing fundraising tools including event ticketing, membership management, online stores, and donor CRM to support your nonprofit's diverse revenue streams.
Crowdfunding platforms like Chuffed take 5% of donations plus processing fees, while Give A Hand charges 2.9% + 30¢ per gift. Zeffy charges zero fees, keeping 100% of donations for your cause.
Yes. Zeffy handles donations, events, memberships, online stores, and donor management in one platform. Crowdfunding platforms focus only on campaigns, forcing you to juggle multiple tools.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
