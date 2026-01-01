Chuffed and Givealittle help you run crowdfunding campaigns, but they take a cut of every donation through platform and processing fees. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Chuffed VS Givealittle
Chuffed and Givealittle take 5% platform fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising goal goes to your mission.
Chuffed and Givealittle only handle crowdfunding campaigns. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores in one platform.
Chuffed and Givealittle offer basic supporter lists. Zeffy provides donor management, email templates, and automated follow-ups for better stewardship.
Zeffy offers zero fees on all donations, while Chuffed takes 5% plus card fees and Givealittle charges 5% platform fees.
Yes. While Chuffed and Givealittle focus only on crowdfunding, Zeffy provides event ticketing, online stores, auctions, raffles, and membership management all in one platform.
Zeffy includes built-in donor CRM and email marketing tools. Crowdfunding platforms like Chuffed offer basic supporter lists with minimal follow-up capabilities.
Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your cause. Chuffed takes 5% plus card fees, while Givealittle charges 5% platform fees plus processing costs.
With crowdfunding platforms, your campaign ends and donor relationships often disappear. Zeffy keeps your donor data and provides ongoing tools for stewardship, future campaigns, and building lasting supporter relationships.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
