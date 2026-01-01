Chuffed and Spacehive help you crowdfund community projects, but they take a cut of every donation through platform and processing fees. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Chuffed VS Spacehive
Chuffed takes 5% and Spacehive takes 7.5% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your community project gets every dollar raised.
Chuffed and Spacehive only handle crowdfunding campaigns. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and memberships for year-round fundraising.
Chuffed and Spacehive focus on one-time campaigns with basic supporter lists. Zeffy includes donor management and email tools to nurture relationships.
Zeffy offers 100% free fundraising with no platform fees, while Chuffed takes 5% and Spacehive charges 7.5% plus card fees. You keep every dollar raised for your cause.
Yes. Unlike crowdfunding platforms that focus on single campaigns, Zeffy supports ongoing donations, memberships, events, and merchandise sales all in one place.
Absolutely. Zeffy includes built-in donor CRM, email marketing, and relationship management tools. Crowdfunding platforms offer basic supporter lists with limited engagement features.
Zeffy is 100% free with no platform fees. Chuffed takes 5% plus card fees, and Spacehive charges 7.5% plus processing fees. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our mission.
Yes. Zeffy offers complete donor management with CRM tools, email marketing, and recurring donations. Crowdfunding platforms like Chuffed and Spacehive focus on single campaigns with basic supporter lists.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
