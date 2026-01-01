Chuffed VS Whydonate

Whydonate

Crowdfunding Platforms Features
Campaign Builder: ✓ | ✓ Social Sharing & Link Generator: ✓ | ✓ Fundraising Goal Tracker: ✓ | ✓ Donor-Facing Public Campaign Listing (visibility): ✓ | ✓
Peer-to-peer fundraising: Information not available | Information not available Upload Videos & Photos: ✓ | ✓ Donor Comments & Encouragement Wall: ✓ | ✓ Custom Donor Communications: ✓ | ✗ Branded, Embeddable Fundraising Forms: ✓ | ✗
Donation Dedication Options: ✓ | ✓

Pricing
N/A - Donors cover card fees per gift | N/A - Card fees per gift, tips optional

Processing fees: 2-3% depending on payment method and location; US: Domestic Visa/MC 2.2% + 30c, Amex/International 3.5% + 30c, PayPal 2.9% + 30c; Australia: Domestic Visa/MC 0.8% + 20c, Domestic Amex 1.8% + 20c, International 2.8% + 20c, PayPal 2.6% + 30c; UK: Domestic/EU Visa/MC 1.2% + 20p, Amex/Non-EU 2.9% + 20p, PayPal 3.4% + 20p; Canada: All payment types 2.9% + 30c | €0.35 EUR: iDEAL/Bancontact; Other methods: 1.9% + €0.25; GBP: 1.9% + £0.25; USD: 2.9% + $0.30; CHF: 2.9% + 0.30 Fr; AUD: 1.9% + $0.30; NZD: 2.9% + $0.30; SGD: 3.4% + $0.50; CAD: 2.9% + $0.30; DKK: 1.9% + 2.00kr; PLN: 1.9% + 1.00 zł; RON: 1.9% + 1.00 lei; SEK: 1.9% + 1.80 kr; NOK: 2.9% + 2.00 kr; HUF: 1.9% + 85.00 ft; BGN: 1.9% + 0.50 лв; AMD: 1.9% + ֏120; AED: 2.9% + 1 د.إ; ALL: 1.9% + 25 lek; AZN: 1.9% + ₼0.60; BAM: 1.9% + KM 0.60; CZK: 1.9% + Kč 6.50; JPY: 3.6% (no fixed fee); MDL: 2.9% + L 6.00; MKD: 2.9% + ден 18.00; RSD: 2.9% + Дін 30.00; THB: 3.65% + ฿ 10.00; TRY: 1.90% + ₺9.00; UAH: 1.90% + ₴12.00

Platform fees: 0% for Keep 100% and Shared models; 4.9% + GST/VAT for Flat Fee model | 0% Platform Fee

Monthly fees: $0 No monthly fees | $0 No monthly fees

Value for money: N/A | 5.0

Features
N/A - Chuffed requires separate tools for ticketing, auctions, and email. Setup takes time. | 4.0/5 - Whydonate handles donations and peer-to-peer fundraising, but you'll need other platforms for ticketing and events.

Donations: Crowdfunding campaigns with social sharing tools, but charges 5% platform fees that eat into your donations | Whydonate supports donation campaigns with customizable pages, recurring donations, and social sharing features for crowdfunding initiatives.

Ticketing: No event ticketing capabilities - you'll need a separate platform for selling event tickets | Whydonate doesn't offer event ticketing functionality. You'd need separate ticketing platforms to sell event tickets and manage attendees.

Peer-to-Peer Fundraising: Basic peer-to-peer fundraising with supporter-created campaigns, but limited customization options | Whydonate offers peer-to-peer fundraising tools, allowing supporters to create their own campaigns and raise funds on your behalf.

Auctions: No auction functionality - you'll need to find and pay for a separate auction platform | Whydonate doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual integration to manage bidding and payments.

Raffles: No raffle or lottery functionality available - limited to basic crowdfunding campaigns only | Whydonate doesn't include raffle or lottery features. You'd need additional software to manage ticket sales and winner selection.

Online store: No e-commerce or merchandise selling features - focuses solely on donation collection | Whydonate lacks e-commerce capabilities. You'd need separate platforms to sell merchandise or products alongside your fundraising.

Memberships: Chuffed doesn't offer membership management features. You'd need separate software to handle recurring memberships and member communications. | WhyDonate focuses on one-time crowdfunding campaigns rather than ongoing membership programs. No built-in recurring membership features or member management tools.

Donor Management/CRM: Basic donor data collection only. Limited CRM features mean you can't effectively track donor relationships or engagement history. | Simple donor data collection during campaigns. Lacks advanced donor segmentation, relationship tracking, and comprehensive nonprofit CRM features.

Emails & Newsletter: No built-in email marketing tools. You'll need third-party services to send newsletters and donor updates, adding complexity and costs. | Basic donor communication through their platform messaging system. Limited email marketing capabilities compared to dedicated nonprofit tools.

Payment Processing: Charges 5% platform fee plus payment processing fees. Higher costs eat into your fundraising dollars compared to fee-free alternatives. | Charges 2.9% + €0.25 per transaction in Europe, with additional fees for international payments. Payment processing fees eat into your fundraising goals. Payment processing fees eat into your fundraising goals.</p></div></div></div></div></div></div>

Payment methods
Credit cards and digital wallets only | Credit cards and digital wallets only

Credit Card Payments: Supported - Accept donations through major credit cards on campaign pages | Supported - Accepts major credit cards with processing fees charged to donors or nonprofits

Apple Pay & Google Pay: Supported - Digital wallet payments available for donor convenience | Supported - Offers digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay

ACH / Bank Transfers: Not supported - Chuffed focuses on crowdfunding campaigns, not direct payment processing | Not supported - Whydonate focuses on credit card and digital wallet payments only

Tap to Pay App: Not supported - Chuffed operates as an online crowdfunding platform only | Not supported - Whydonate operates as web-based platform without mobile tap-to-pay functionality

Customer Support
N/A | 4.0/5

Unlimited Support: No - Chuffed offers limited support through email only | Whydonate offers limited support hours with response times varying by plan level

Phone Support / Office Hours: No - Chuffed doesn't offer phone support or scheduled office hours | Whydonate provides phone support during business hours for premium plan users only

Webinars: No - Chuffed doesn't offer training webinars or educational sessions | Whydonate provides occasional webinars and educational sessions for fundraising best practices

Help Center: Yes - Chuffed has a basic help center with articles and FAQs | Whydonate maintains a help center with articles, FAQs, and guides for campaign setup and management

Email: Whydonate offers email support through their contact form and help desk system | Whydonate offers email support through their contact form and help desk system

Nonprofit-Focused Support Team: Email-only support with limited availability — no phone or live help for campaign guidance | Support access varies by plan — phone help restricted to premium users only