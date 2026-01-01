GoFundMe and SpotFund help you create crowdfunding campaigns, but they take fees from every donation that comes in. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, and donor management tools with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GoFundMe VS SpotFund
GoFundMe charges 2.9% + $0.30 per transaction while SpotFund takes platform fees. Zeffy charges zero fees, so donors give more and you keep everything.
GoFundMe and SpotFund focus on one-time campaigns without auctions, raffles, or memberships. Zeffy offers complete fundraising tools in one platform.
GoFundMe and SpotFund provide limited help center support with response delays. Zeffy offers unlimited live support to help you succeed.
GoFundMe takes 2.9% + $0.30 per donation, while SpotFund charges card fees on every gift. Zeffy operates on voluntary contributions from donors, so 100% of donations reach your nonprofit.
GoFundMe and SpotFund focus only on crowdfunding campaigns. Zeffy provides complete nonprofit tools including donations, events, memberships, auctions, and donor management in one zero-fee platform.
GoFundMe takes 2.9% + $0.30 from every donation, reducing your impact. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your cause. Plus, you get complete fundraising tools beyond crowdfunding.
SpotFund charges card fees on every gift and focuses only on crowdfunding campaigns. Zeffy offers zero-fee donations, ticketing, auctions, memberships, and donor management in one platform.
Yes. While GoFundMe and SpotFund focus on single campaigns, Zeffy provides complete fundraising tools including events, memberships, peer-to-peer, and donor CRM to grow your nonprofit long-term.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
