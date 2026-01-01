Zeffy VS TeamLinkt

TeamLinkt
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <div id="pricing"class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_pricing.svg"alt=""/> <div class="comparecategorytitle">Pricing</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="stack"> <p class="rich-text_table is-header">$</p> <p class="rich-text_table is-header big-text">0</p> </div> <div class="table_icon-text-content"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/> <p class="rich-text_table is-header">Completely free. Always.<a href="https://www.zeffy.com/home/free-online-fundraising-platform"target="_blank"class="rich-text_table is-header">But how? →</a></p> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div id="pricing-header"class="rich-text_table is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/> <p>Card fees + optional paid bundles</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Processing fees</div> </div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="stack"> <p class="rich-text_table">$</p> <p class="rich-text_table big-text">0</p> </div> <div class="table_icon-text-content"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/> <p class="table_text">$0 in credit card and transaction fees. Zeffy covers these.<a href="https://www.zeffy.com/home/free-online-fundraising-platform"target="_blank"class="table_text">How? →</a></p> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div id="processingfees"class="rich-text_table w-richtext"> <p class="rich-text_table big-text">2.7% + $0.30</p> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/> <p class="table_text">per transaction; some sources cite slightly higher rates</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Platform fees</div> </div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="stack"> <p class="rich-text_table">$</p> <p class="rich-text_table big-text">0</p> </div> <div class="table_icon-text-content"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/> <p class="table_text">Zeffy never takes a cut. Unlike platforms that skim 3–5%, you keep100% of every donation.</p> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div id="platformfees"class="rich-text_table w-richtext"> <p class="rich-text_table big-text">$0</p> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""/> <p class="table_text">No platform fees on the Core tier; Optional bundles available: Core + Operations Bundle $425/year, Core + Revenue Bundle $425/year, Full Platform Usage $795/year</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Monthly fees</div> </div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="stack"> <p class="rich-text_table">$</p> <p class="rich-text_table big-text">0/month</p> </div> <div class="table_icon-text-content"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/> <p class="table_text">No subscriptions, no paywalls. Every org, big or small, gets full access for free.</p> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div id="monthlyfees"class="rich-text_table w-richtext"> <p class="rich-text_table big-text">$0</p> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""/> <p class="table_text">Starting price for Core tier</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Other fees</div> </div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="stack"> <p class="rich-text_table">$</p> <p class="rich-text_table big-text">0</p> </div> <div class="table_icon-text-content"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/> <p class="table_text">We've never charged a single cent to nonprofits and we never will.</p> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div id="otherfees"class="rich-text_table w-richtext"> <p class="rich-text_table big-text">$0</p> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""/> <p class="table_text">No per-player or setup fees; discounted processing rates available with Revenue bundle</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Pricing transparency</div> </div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="stack"> <p class="rich-text_table big-text">10/10</p> </div> <div class="table_icon-text-content"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/> <p class="table_text">No platform fees, no credit card fees, no hidden fees, no fees period!</p> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div id="pricingtransparency"class="rich-text_table w-richtext"> <p class="rich-text_table big-text">6/10</p> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""/> <p class="table_text">Pricing page exists but processing fees require digging. Platform is free, bundles clearly priced.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Value for money</div> </div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="stack"> <p class="rich-text_table big-text">5/5</p> </div> <div class="table_icon-text-content"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"/> <p class="table_text">450+ reviews on Capterra. All-in-one fundraising, zero fees, unbeatable value.</p> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div id="valueformoney"class="rich-text_table w-richtext"> <p class="rich-text_table big-text">4.9</p> </div> </div> </div> </div> </div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <!-- HEADER ROW --> <div id="features"class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8d5b26894c6e329782874_Features.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Features</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="stack"> <p class="rich-text_table is-header big-text">5/5</p> </div> <div class="table_icon-text-content"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"> <p class="rich-text_table is-header"> No training needed. Built for busy nonprofit teams, not tech pros. Launch a campaign in under 30 minutes. </p> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="stack"> <p class="rich-text_table is-header big-text">4.6/5</p> </div> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt="Decorative"class="icon-1rem align-top"> <p class="rich-text_table is-header">Basic tools spread across integrations with extra fees and setup time that slows you down</p> </div> </div> </div> <!-- DONATIONS --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donations</div></div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Donations without the cut. Custom forms, tax receipts, donor tracking — all fee-free.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Limited donation tools with basic recurring options and standard payment processing</p> </div> </div> </div> <!-- TICKETING --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Ticketing</div></div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Sell tickets, check in guests, track sales — and keep 100%. No fees. No fine print.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Event ticketing available but requires separate setup and additional transaction fees</p> </div> </div> </div> <!-- P2P --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div></div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Teams or individuals launch fundraising pages in minutes. Track progress, keep 100%. No fees.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Peer-to-peer fundraising campaigns with basic social sharing features</p> </div> </div> </div> <!-- AUCTIONS --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Auctions</div></div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Run auctions without giving up a percentage. List items, track bids, collect payments — all fee-free.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Silent auction tools available but with complex setup and limited bidding features</p> </div> </div> </div> <!-- RAFFLES --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Raffles</div></div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Host online raffles and 50/50s. Track sales, set ticket limits, stay compliant — all without paying a cent.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Basic raffle functionality through third-party integrations only</p> </div> </div> </div> <!-- ONLINE STORE --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Online Store</div></div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Skip the tool sprawl. Sell merch and manage your store in one place — no fees, no add-ons.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Simple merchandise sales with limited customization and inventory management</p> </div> </div> </div> <!-- MEMBERSHIPS --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Memberships</div></div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Automate memberships with no per-member fees. Dues go straight to your org — perfect for clubs, alumni, and supporters.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">TeamLinkt offers basic membership management with member directories and communication tools, but lacks advanced membership tier customization and automated renewal features that growing nonprofits need.</p> </div> </div> </div> <!-- CRM --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor management/CRM</div></div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Ditch the expensive CRM. Track donations, send thank-yous, and build donor loyalty — all fee-free.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">TeamLinkt provides basic contact management and communication tracking, but missing advanced donor segmentation, giving history analysis, and relationship management tools.</p> </div> </div> </div> <!-- EMAILS --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div></div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Manage contacts and send newsletters from the same place you fundraise. Unlimited sends, no fees.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">TeamLinkt includes basic email broadcasting to members and contacts, but lacks sophisticated email automation, donor journey mapping, and advanced campaign analytics.</p> </div> </div> </div> <!-- PAYMENT PROCESSING (END ROW) --> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Accept donations, ticket sales, and payments — all 100% fee-free. No cuts, no hidden fees, ever.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">TeamLinkt processes payments through third-party integrations with additional transaction fees, creating extra costs and complexity compared to built-in payment solutions.</p> </div> </div> </div> </div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <!-- HEADER ROW --> <div class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8de3026f5d3875f3329a3_BigIcons.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Payment methods</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="rich-text_table is-header">All the ways donors want to give: cards, mobile wallets, and bank transfers — all 100% fee-free.</p> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="rich-text_table is-header">Credit cards only - missing digital wallets, bank transfers, and mobile payments</p> </div> </div> </div> <!-- CREDIT CARD --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Credit Card Payments</div> </div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Accept all major credit cards with zero processing fees. Zeffy covers the cost — you keep 100% of every donation.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src=" https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">TeamLinkt offers integrated credit card processing through their platform, allowing organizations to accept donations and payments directly through their fundraising campaigns and events. They mention secure payment processing as part of their all-in-one solution.</p> </div> </div> </div> <!-- APPLE PAY & GOOGLE PAY --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Apple Pay & Google Pay</div> </div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">One-tap donations and tickets with Apple Pay & Google Pay. No fees, just smooth mobile checkouts.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src=" https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">TeamLinkt does not specifically mention Apple Pay or Google Pay support on their website. Their payment processing capabilities appear to be limited to traditional credit card processing methods.</p> </div> </div> </div> <!-- ACH / BANK TRANSFERS --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">ACH / Bank Transfers</div> </div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Accept bank transfers with zero fees. Full donation amounts go straight to your mission.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src=" https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">TeamLinkt does not explicitly mention ACH payment processing capabilities on their website. Their payment processing appears to focus primarily on credit card transactions through their integrated system.</p> </div> </div> </div> <!-- TAP TO PAY (END ROW) --> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Tap to Pay App</div> </div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Anyone on your team can take payments from their phone. No card reader, no fees, no friction.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src=" https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">TeamLinkt does not appear to offer dedicated in-person payment processing solutions. Their platform seems focused on online fundraising and digital payment collection rather than point-of-sale or mobile payment processing for in-person events.</p> </div> </div> </div> </div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <!-- HEADER ROW --><div class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8df20d98a80f025f7cb0f_BigIcons.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Customer Support</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="rich-text_table is-header big-text">4.9/5</p> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="rich-text_table is-header big-text">4.7/5</p> </div> </div></div> <!-- UNLIMITED SUPPORT --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Unlimited Support</div> </div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Free, unlimited support for every nonprofit. No hidden tiers. No upsells.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not specified</p> </div> </div> </div> <!-- PHONE SUPPORT --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Phone Support / Office Hours</div> </div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Book a real call or video session — no endless hold music.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not mentioned</p> </div> </div> </div> <!-- WEBINARS --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Webinars</div> </div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Weekly live trainings and topic-based webinars. Practical campaigns, donor tips, and workflows — not just demos.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not mentioned</p> </div> </div> </div> <!-- HELP CENTER --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Help Center</div> </div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Clear step-by-step guides, FAQs, and videos built for nonprofits. Simple, jargon-free.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Yes - Comprehensive help center with guides, tutorials, and FAQs at no charge</p> </div> </div> </div> <!-- EMAIL --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Email</div> </div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Reach out anytime — if AI can’t help, our support team jumps in within 2–6 business hours.</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Available through contact form</p> </div> </div> </div> <!-- NONPROFIT SUPPORT (END ROW) --> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div> </div> <div class="column2 is-compare is-green"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">You’ll talk to nonprofit experts, not generic tech support. Our team responds in 2–6 business hours (and nonprofits rate us 9.3/10).</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Support through basic contact form with unclear response times.</p> </div> </div> </div> </div></div>