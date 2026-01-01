DonorPerfect and HubSpot both offer donor management tools, but their monthly fees can quickly drain your fundraising budget. Zeffy gives you donor tracking, email campaigns, donation forms, and event management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorperfect VS Hub Spot
💰
DonorPerfect charges $99/month plus card fees, HubSpot takes 0.5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
DonorPerfect lacks auctions and raffles, HubSpot has no payment processing. Zeffy includes everything you need for successful fundraising campaigns.
🎧
DonorPerfect and HubSpot offer business-hours support for general users. Zeffy provides unlimited nonprofit-focused help whenever you need it.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while DonorPerfect charges $99/month plus card fees. You get complete CRM features, automated receipts, and detailed donor insights without monthly subscriptions eating into your budget.
Unlike HubSpot's general CRM that requires costly integrations, Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees. You get donation forms, payment processing, and donor tracking in one platform instead of paying card fees plus 0.5% platform cuts.
Yes. Zeffy provides donor database management, recurring gift tracking, automated thank-you emails, and detailed reporting completely free. Donors can leave voluntary contributions to support the platform, keeping 100% of your donations in your hands.
Zeffy combines donor management with payment processing at zero cost, while DonorPerfect charges $99/month plus card fees. You get complete donor tracking, automated receipts, and fundraising tools without monthly subscriptions draining your budget.
HubSpot requires expensive integrations and doesn't process payments, while Zeffy handles everything nonprofits need in one free platform. You avoid card fees plus 0.5% platform cuts and get donation forms, donor tracking, and payment processing built specifically for nonprofits.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript