Donorperfect VS Keela

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms

Pricing
$99/month
$99/month plus card fees per gift
N/A
No pricing information available
Processing fees
2.89%
Credit Cards: or 3.39% + $0.35 per transaction; E-checks: 0.75% + $0.30 per transaction
2.2% + $0.30
per transaction (nonprofit rate through PayPal and Stripe)
Platform fees
$0
No setup fees, no annual fees, no PCI compliance fees, no cancellation fees
$0
$0 - Keela does not charge any platform fees or transaction fees on top of payment processor fees
Monthly fees
$89/month
Starting price for Lite plan; no monthly fee for payment processing
$134-$430/month
Pricing varies by plan
Value for money
4.5
4.4

Features
4.5/5
Powerful donor database, but requires setup time and multiple integrations for events and fundraising.
4.4/5
Solid donor management with built-in email, but needs separate tools for ticketing, auctions, and online sales.
Donations
DonorPerfect handles online donations with basic forms and payment processing, but charges transaction fees on top of processing costs
Keela offers online donation forms with customization options, but charges processing fees on top of their monthly subscription costs.
Ticketing
No native event ticketing system - requires third-party integrations or separate platforms to sell event tickets
Keela doesn't provide built-in event ticketing. You'd need to integrate with third-party ticketing platforms and manage data sync manually.
Peer-to-Peer Fundraising
Basic peer-to-peer fundraising tools available, but limited customization options and requires higher-tier pricing plans
Keela offers peer-to-peer fundraising tools, but with limited customization and additional fees for advanced features like team fundraising.
Auctions
No auction functionality - organizations must use separate auction platforms and manually import data back into DonorPerfect
Keela doesn't support auction functionality. You'd need separate auction software and manually import bidder information into your donor management system.
Raffles
No built-in raffle functionality - nonprofits need additional tools or manual processes to run raffles and drawings
Keela lacks dedicated raffle functionality. You'd need separate raffle software and manually import participant data into your donor database.
Online store
No e-commerce capabilities for selling merchandise or products - focused solely on donor management and fundraising
Keela doesn't include e-commerce capabilities. You'd need a separate online store platform and manually track merchandise sales in your CRM.
Memberships
DonorPerfect offers basic membership tracking through custom fields and donor records, but lacks dedicated membership management features like automated renewals or member portals.
Keela offers basic membership tracking through donor profiles but lacks dedicated membership management features like automated renewals or member-specific communications
Donor Management/CRM
Comprehensive donor database with detailed contact management, gift tracking, and relationship mapping. Includes wealth screening, prospect research tools, and robust reporting for donor analytics.
Keela provides comprehensive donor management with contact profiles, giving history, engagement tracking, and automated workflows for donor stewardship and follow-up
Emails & Newsletter
Includes email marketing tools with template library and basic segmentation. Offers donor communication tracking and automated acknowledgment letters for donor stewardship.
Keela includes email marketing tools with templates and segmentation capabilities, allowing you to send newsletters and donor communications directly from the platform
Payment Processing
Processes donations through integrated payment gateways with standard transaction fees. Supports recurring donations and pledge management with basic reporting capabilities.
Processes donations through integrated payment gateways with standard transaction fees. Supports recurring donations and pledge management with basic reporting capabilities. You'd need to integrate with third-party ticketing platforms and manage data sync manually.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Basic peer-to-peer fundraising tools available, but limited customization options and requires higher-tier pricing plans</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Keela offers peer-to-peer fundraising tools, but with limited customization and additional fees for advanced features like team fundraising.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Auctions</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">No auction functionality - organizations must use separate auction platforms and manually import data back into DonorPerfect</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Keela doesn't support auction functionality. You'd need separate auction software and manually import bidder information into your donor management system.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Raffles</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">No built-in raffle functionality - nonprofits need additional tools or manual processes to run raffles and drawings</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Keela lacks dedicated raffle functionality. You'd need separate raffle software and manually import participant data into your donor database.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Online store</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">No e-commerce capabilities for selling merchandise or products - focused solely on donor management and fundraising</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Keela doesn't include e-commerce capabilities. You'd need a separate online store platform and manually track merchandise sales in your CRM.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Memberships</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">DonorPerfect offers basic membership tracking through custom fields and donor records, but lacks dedicated membership management features like automated renewals or member portals.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Keela offers basic membership tracking through donor profiles but lacks dedicated membership management features like automated renewals or member-specific communications</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor Management/CRM</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Comprehensive donor database with detailed contact management, gift tracking, and relationship mapping. Includes wealth screening, prospect research tools, and robust reporting for donor analytics.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Keela provides comprehensive donor management with contact profiles, giving history, engagement tracking, and automated workflows for donor stewardship and follow-up</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Includes email marketing tools with template library and basic segmentation. Offers donor communication tracking and automated acknowledgment letters for donor stewardship.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Keela includes email marketing tools with templates and segmentation capabilities, allowing you to send newsletters and donor communications directly from the platform</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Processes donations through integrated payment gateways with standard transaction fees. Supports recurring donations and pledge management with basic reporting capabilities.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Processes donations through integrated payment gateways with standard transaction fees. Supports recurring donations and pledge management with basic reporting capabilities.</p></div></div></div></div></div></div>

Payment methods
Credit cards only through integrations, no ACH or mobile payments
Limited payment options, requires third-party integrations
Credit Card Payments
Not supported - DonorPerfect focuses on donor management and CRM, not payment processing
Supported through integrations - Keela connects with payment processors like Stripe to accept credit card donations
Apple Pay & Google Pay
Not supported - DonorPerfect focuses on donor management and CRM, not payment processing
Limited support - Available only through third-party payment processor integrations, not natively built-in
ACH / Bank Transfers
Not supported - DonorPerfect focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - Keela focuses on donor management and fundraising tools, but doesn't process ACH payments directly
Tap to Pay App
Not supported - DonorPerfect focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - Keela doesn't offer mobile point-of-sale or tap-to-pay functionality for in-person events

Customer Support
4.5/5
4.4/5 Unlimited Support
DonorPerfect offers tiered support based on subscription level, not unlimited
Keela offers limited support based on plan tier
Phone Support / Office Hours DonorPerfect provides phone support during standard business hours
Keela provides phone support during standard business hours
Webinars DonorPerfect offers regular training webinars and educational sessions for users
Keela offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center DonorPerfect maintains a comprehensive help center with articles and guides
Keela maintains a comprehensive help center with articles and guides
Email
DonorPerfect provides live chat support during business hours Keela provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Support access varies by plan tier with phone help during business hours only Plan-based support limits with phone and chat available during business hours