HubSpot and Keela both offer donor management tools, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor tracking, email marketing, donation forms, and event management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💰
HubSpot charges card fees plus 0.5% platform cuts, while Keela adds monthly fees on top of transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
HubSpot and Keela require separate auction software, raffle tools, and ticketing platforms. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and memberships in one simple platform.
🚀
HubSpot and Keela need payment processor setup, third-party integrations, and technical configuration. Zeffy works immediately with built-in payment processing and donor management.
HubSpot charges monthly fees plus transaction costs, while Zeffy is completely free. HubSpot is built for sales teams, not nonprofits, so you'll spend time adapting business tools instead of using purpose-built fundraising features.
Keela charges monthly fees plus transaction fees on every donation. Zeffy gives you the same donor management tools with zero fees. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform instead.
Yes. While HubSpot and Keela require separate tools for events, auctions, and online stores, Zeffy includes everything in one free platform. Manage donors, process donations, sell tickets, and run campaigns without juggling multiple subscriptions.
HubSpot and Keela both charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy is completely free with no monthly subscriptions or transaction fees. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. HubSpot lacks donation processing and auction tools, while Keela missing ticketing and peer-to-peer features. Zeffy includes donor management, event ticketing, auctions, and online stores in one free platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript