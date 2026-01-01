Kindful

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms
Information not available

Pricing
0.5%
Card fees plus 0.5% platform cut
$119/month
$119/month plus card fees per gift
Processing fees
2.9% + 1.5%
HubSpot Payments Processing Fees (United States): Credit/Debit Card: 2.9% + 1.5% for international cards. ACH: 0.8% (capped at $10 USD). PADs (Canada): 1% (capped at $5 CAD). SEPA: 0.5% (capped at €0.50). Currency conversion: 1%. ACH: 0.8% (capped at $10 USD). PADs (Canada): 1% (capped at $5 CAD). SEPA: 0.5% (capped at €0.50). Currency conversion: 1%. UK and Canada have slightly different rates (UK Card: 1.7% + 0.8% EEA/1.55% non-EEA; Canada Card: 2.9% + 0.8% international).
2.9% + $0.30
2.9% + $0.30 per credit card transaction (via Stripe or Authorize.Net); ACH at lower rates
Platform fees
0.75%
Commerce Hub Platform Fees: Stripe integration: 0.75% platform fee. HubSpot Payments: 0.5% platform fee (capped at $10 for ACH, £4 for BACS, €5 for SEPA). Platform fees are waived for the first 60 days after sign-up.
$0
No additional platform fees; 1% fee on third-party transactions (after Bloomerang acquisition)
Monthly fees
$20/month
HubSpot offers tiered monthly pricing: Marketing Hub: Starter $20/month per seat, Professional $890/month (3 seats included), Enterprise $3,600/month (5 seats included). Sales Hub: Starter $20/month per seat, Professional $100/month per seat, Enterprise $150/month per seat. Service Hub: Similar tiered pricing. Content Hub: Starter $20/month per seat, Professional $500/month, Enterprise $1,500/month. Commerce Hub: Professional $95/month per seat, Enterprise $140/month per seat. Nonprofits receive 40% off Professional and Enterprise tiers, reducing Marketing Hub Pro to ~$534/month, Sales Hub Pro to ~$54/month, etc.
$119–$699/month
$119 - $699 per month (based on number of records: $119, $239, $349, $459, $579, $699)
Value for money
4.3
4.4

Features
4.3/5
Powerful but complex. Needs setup time and training for nonprofits.
N/A
Nonprofit-focused donor tools, but charges extra fees on every donation.
Donations
Basic donation tracking through custom properties, but no built-in donation processing or forms
Kindful handles donor management and tracks giving history, but charges processing fees on donations and requires integration with payment processors.
Ticketing
Event management tools exist, but no specialized ticketing for nonprofit fundraising events
Kindful doesn't offer event ticketing features. You'd need separate ticketing software and manual work to connect attendee data to donor records.
Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising features - would require third-party integrations
Kindful lacks peer-to-peer fundraising tools. You'd need additional software to run campaigns where supporters fundraise on your behalf.
Auctions
HubSpot doesn't offer auction tools - you'd need separate software to run fundraising auctions
Kindful doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.
Raffles
No raffle or lottery management tools available in the platform
Kindful doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to track ticket sales and winners.
Online store
E-commerce tools available, but they're built for businesses selling products, not nonprofits
Kindful doesn't provide e-commerce capabilities. You'd need separate online store software to sell merchandise and track those transactions.
Memberships
HubSpot doesn't offer built-in membership management tools. You'd need to integrate third-party apps or build custom workflows to track member levels, renewals, and benefits.
Kindful doesn't offer membership management features. You'd need to integrate with separate membership software or manage memberships manually outside the platform.
Donor Management/CRM
HubSpot offers robust CRM features with contact management, deal tracking, and reporting. But it's designed for sales teams, not nonprofit donor relationships.
Strong donor database with contact management, giving history tracking, and basic reporting. Designed specifically for nonprofit donor relationships and fundraising workflows.
Emails & Newsletter
HubSpot includes email marketing with templates and automation. However, advanced features are locked behind higher-tier plans that can be costly for nonprofits.
Basic email capabilities for donor communications and thank-you messages. Limited newsletter features compared to dedicated email marketing tools.
Payment Processing
HubSpot requires separate payment processors like Stripe or PayPal. Transaction fees apply on top of HubSpot's monthly costs, making it expensive for small nonprofits.
HubSpot requires separate payment processors like Stripe or PayPal. Transaction fees apply on top of HubSpot's monthly costs, making it expensive for small nonprofits.

Payment methods
No payment processing — requires separate tools
Limited payments — needs third-party processors
Credit Card Payments
Not supported - HubSpot is a CRM and marketing platform, not a payment processor
Limited - Requires integration with separate payment processors like Stripe or PayPal
Apple Pay & Google Pay
Not supported - HubSpot is a CRM and marketing platform, not a payment processor
Not supported - No native digital wallet payment options available
ACH / Bank Transfers
Not supported - HubSpot is a CRM and marketing platform, not a payment processor
Not supported - Kindful focuses on donor management and requires third-party payment processors
Tap to Pay App
Not supported - HubSpot is a CRM and marketing platform, not a payment processor
Not supported - Kindful does not offer mobile point-of-sale payment solutions

Customer Support
4.3/5
N/A Unlimited Support
HubSpot limits support based on plan tier and user count
Kindful limits support based on plan tier, with premium support for higher-tier customers
Phone Support / Office Hours HubSpot offers phone support during standard business hours for paid plans
Kindful offers phone support during standard business hours for select plan levels
Webinars HubSpot offers regular training webinars and educational sessions
Kindful offers occasional training webinars and educational sessions for nonprofit users
Help Center
HubSpot maintains a comprehensive knowledge base and help center
Kindful maintains a help center with articles and guides for donor management features
Email
HubSpot provides live chat support during business hours Kindful provides live chat support during business hours for paying customers
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan — priority help for top-tier users with business-focused guidance Support built for nonprofits but gated by plan — phone and priority help for higher-tier customers