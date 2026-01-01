JustGiving takes $5,000 from every $100,000 raised. Snap! Raise takes $20,000. Zeffy takes $0 — donation forms, ticketing, and CRM included free.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
JustGiving VS Snap! Raise
💯
JustGiving takes 5% and Snap! Raise takes 20% off the top. Zeffy charges zero fees, so your donors' full gift goes to your mission, not platform profits.
🇺🇸
JustGiving's support runs on UK time and Snap! Raise is built for schools. Zeffy's team answers fast, knows US compliance, and helps you launch campaigns that work for nonprofits like yours.
🧩
JustGiving sends you elsewhere for ticketing and raffles. Snap! Raise only handles peer-to-peer. Zeffy gives you donations, events, auctions, memberships, and donor management in one place.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits. There are no platform fees, monthly charges, or hidden costs. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy running, so your organization keeps every dollar raised.
Absolutely. Zeffy handles donations, event ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and online stores all in one place. You won't need to juggle multiple platforms or pay for separate tools to run different campaigns.
Yes. Zeffy's support team is based in North America and knows US tax rules, compliance requirements, and fundraising best practices. You'll get fast answers during your working hours from people who understand nonprofits.
Yes. Zeffy includes donor management, email tools, and automated thank-you messages all in one place. Track giving history, send newsletters, and build relationships without paying for separate CRM software or monthly subscriptions.
Absolutely. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments through our mobile app. More payment options mean donors can give how they prefer, increasing your success.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript