Neon One and Virtuous offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor tracking, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Neon One VS Virtuous
💰
Neon One and Virtuous take monthly fees plus 2.9% of every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
🧰
Neon One and Virtuous focus on donor management but lack built-in auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to fundraise.
🚀
Neon One and Virtuous require technical knowledge and staff training to get started. Zeffy works right away with simple setup for busy nonprofit teams.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike Neon One's complex setup and ongoing charges, you get simple contact tracking, donation history, and automated receipts without the learning curve or budget strain.
Zeffy is completely free while Virtuous charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per donation. For a nonprofit raising $10,000 monthly, that's over $3,500 in annual fees with Virtuous versus $0 with Zeffy. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes, Zeffy tracks donor contact info, giving history, and engagement automatically. Unlike complex platforms requiring training and technical setup, our system works immediately. You get essential donor insights without overwhelming features that small teams don't need.
Zeffy tracks donor info, giving history, and sends automated receipts for free. Neon One and Virtuous charge monthly fees plus transaction costs that add up fast. You get essential donor management without complex training or budget strain.
Traditional platforms like Neon One and Virtuous cost thousands annually in fees. Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and contact management at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
