PTOffice charges $399–$849 annually plus card fees. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Both limit your fundraising potential compared to zero-fee alternatives.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
PTOffice VS Snap! Raise
PTOffice charges $399–$849 per year plus card fees. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations go to your mission.
PTOffice lacks auction and peer-to-peer tools. Snap! Raise only runs short-term campaigns. Zeffy gives you donation forms, donor management, event ticketing, and email tools that work year-round.
PTOffice requires annual contracts and manual setup. Snap! Raise needs onboarding calls. Zeffy gets you fundraising in under 30 minutes with no training, no contracts, and free support from nonprofit experts.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or transaction fees. PTOffice charges $399–$849 per year plus 2.9% processing fees. Snap! Raise takes 20% of every dollar raised. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free.
Yes. Unlike PTOffice and Snap! Raise which focus on specific operations or short-term campaigns, Zeffy gives you donation forms, donor management, event ticketing, auctions, and email tools that work for your ongoing fundraising needs throughout the year.
Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Both PTOffice and Snap! Raise only accept card payments, missing out on bank transfers that work better for larger donations.
Yes. While PTOffice is built for school PTAs and Snap! Raise focuses on school campaigns, Zeffy is designed for all nonprofits. You get donor management, tax receipts, and fundraising tools that work for animal rescues, community groups, religious organizations, and any mission-driven team.
Absolutely. Zeffy's tap-to-pay app lets anyone on your team collect donations from their phone at events with zero fees. PTOffice and Snap! Raise only work online, so you'd need separate hardware and pay extra fees for in-person giving.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
