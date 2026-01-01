PTOffice VS Snap! Raise

PTOffice charges $399–$849 annually plus card fees. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Both limit your fundraising potential compared to zero-fee alternatives.

PTOffice VS Snap! Raise: What nonprofits should know before choosing.

Why Zeffy over Snap! Raise?

Why Zeffy over PTOffice and Snap! Raise?

Why choose Zeffy over PTOffice and Snap! Raise if you're a nonprofit

💯

PTOffice and Snap! Raise take a cut of every dollar you raise

PTOffice charges $399–$849 per year plus card fees. Snap! Raise takes 20% of everything raised. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations go to your mission.

🧰

Your fundraising tools shouldn't cost more than you raise

PTOffice lacks auction and peer-to-peer tools. Snap! Raise only runs short-term campaigns. Zeffy gives you donation forms, donor management, event ticketing, and email tools that work year-round.

🚀

Built for nonprofits who need more than a school campaign tool

PTOffice requires annual contracts and manual setup. Snap! Raise needs onboarding calls. Zeffy gets you fundraising in under 30 minutes with no training, no contracts, and free support from nonprofit experts.

Questions nonprofits ask when choosing between Zeffy and Snap! Raise

Frequently asked questions

How much does Zeffy cost compared to PTOffice and Snap! Raise?

Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or transaction fees. PTOffice charges $399–$849 per year plus 2.9% processing fees. Snap! Raise takes 20% of every dollar raised. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free.

Can I run year-round fundraising campaigns with Zeffy?

Yes. Unlike PTOffice and Snap! Raise which focus on specific operations or short-term campaigns, Zeffy gives you donation forms, donor management, event ticketing, auctions, and email tools that work for your ongoing fundraising needs throughout the year.

What payment options does Zeffy accept compared to other platforms?

Zeffy accepts all major credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Both PTOffice and Snap! Raise only accept card payments, missing out on bank transfers that work better for larger donations.

Does Zeffy work for nonprofits beyond schools and PTAs?

Yes. While PTOffice is built for school PTAs and Snap! Raise focuses on school campaigns, Zeffy is designed for all nonprofits. You get donor management, tax receipts, and fundraising tools that work for animal rescues, community groups, religious organizations, and any mission-driven team.

Can I collect donations at events with Zeffy?

Absolutely. Zeffy's tap-to-pay app lets anyone on your team collect donations from their phone at events with zero fees. PTOffice and Snap! Raise only work online, so you'd need separate hardware and pay extra fees for in-person giving.

