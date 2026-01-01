Snap! Raise takes 20% of every dollar raised. AudienceView requires custom pricing calls. Both charge fees — $2,000 gone on every $10,000 raised with Snap! Raise.
Snap! Raise VS AudienceView
Snap! Raise takes 20% of every donation. AudienceView hides fees behind sales calls. Zeffy charges zero platform fees, zero processing fees, and zero monthly fees — so 100% of what your community gives reaches your mission.
Snap! Raise focuses on short-term school campaigns. AudienceView is built for box offices and performing arts centers. Zeffy gives you donation forms, donor management, event ticketing, and email tools designed for small nonprofits running year-round fundraising.
Snap! Raise requires onboarding calls and campaign setup. AudienceView needs implementation support and training. Zeffy lets you create your first donation form, launch a campaign, and start fundraising in under 30 minutes — no sales calls, no complexity.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, and donor management with zero fees. While AudienceView charges per-ticket and Snap! Raise takes 20%, you keep every dollar raised for your mission.
Absolutely. Zeffy shows you exactly what you pay upfront — nothing. No hidden fees, no custom pricing calls. Unlike competitors who hide costs, you know you're keeping 100% before you start.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, donor management, and email tools with zero platform fees. Unlike Snap! Raise's 20% cut or AudienceView's per-ticket charges, you keep 100% of every donation to support your mission year-round.
No. Zeffy gives you everything needed for galas, auctions, and campaigns without complex enterprise systems. Create donation forms, sell tickets, and manage donors in minutes — not months of implementation calls.
Yes. Zeffy's support team understands nonprofits and offers free live chat, email, and phone help. Unlike platforms built for schools or theaters, we focus on helping small nonprofits succeed with their unique fundraising needs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
