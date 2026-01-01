Snap! Raise takes $20,000 from every $100,000 raised. Subsplash takes $3,290. Both charge fees — nonprofits need zero-fee alternatives.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Snap! Raise VS Subsplash
🆓
Snap! Raise takes 20% of every dollar and Subsplash charges 2.99% + $0.30 per gift. Zeffy covers all processing costs so 100% of what your community gives goes directly to your mission.
🤝
Snap! Raise is built for school campaigns and Subsplash focuses on church engagement. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and a full donor CRM designed for nonprofits of all types.
🧰
Snap! Raise limits you to peer-to-peer campaigns and Subsplash gates features behind paid plans. Zeffy gives you every fundraising tool you need in one platform — donations, events, memberships, email, and donor management — with zero fees, ever.
Yes. Zeffy charges zero platform fees, zero processing fees, and zero monthly fees for all fundraising activities. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but it's completely optional.
Absolutely. Unlike Snap! Raise, which focuses on school campaigns, Zeffy gives you donation forms, event ticketing, auctions, raffles, donor management, email tools, and memberships to support your year-round fundraising.
Subsplash charges 2.99% per donation and focuses on church engagement tools. Zeffy gives nonprofits zero-fee fundraising with donation forms, ticketing, auctions, raffles, and donor management built specifically for your mission.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores with zero fees. Unlike Snap! Raise or Subsplash, you get every fundraising tool in one place without paying extra or switching platforms.
Better. Zeffy offers free live chat, email, and phone support to every nonprofit. Unlike tiered support systems, you get real help from people who understand nonprofits without paying for premium plans.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript