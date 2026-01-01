32auctions and AirAuctioneer help you run silent auctions, but they charge fees that reduce your fundraising totals. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
32auctions VS Airauctioneer
💯
32auctions and Airauctioneer take 3% plus fees from every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
🔗
32auctions and Airauctioneer only handle auctions, forcing you to manage donations and follow-up separately. Zeffy combines auctions, donations, and donor stewardship in one platform.
💬
32auctions and Airauctioneer offer limited business-hours support. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed, not just troubleshoot.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with no platform fees, while 32auctions charges 3% + $0.30 per transaction. Plus, you get auctions, donations, ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one place instead of needing multiple platforms.
Unlike Airauctioneer's $1.25 per item plus card fees, Zeffy charges zero platform fees. You also get built-in donation pages, event ticketing, and email tools that Airauctioneer doesn't offer, saving you from juggling multiple software subscriptions.
Yes! While auction-only platforms limit your fundraising options, Zeffy supports auctions, donations, ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, and membership management. You can run diverse fundraising campaigns year-round without switching between different tools.
Zeffy gives you everything in one place without fees. While 32auctions only handles auctions and charges 3% + $0.30 per transaction, Zeffy offers auctions plus donations, ticketing, and email tools at zero cost. You keep 100% of what you raise.
Unlike Airauctioneer's $1.25 per item plus card fees, Zeffy charges zero platform fees on everything. Your donors can leave voluntary contributions to cover payment processing, so your nonprofit keeps more money for your mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript