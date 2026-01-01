32auctions and Jumblebee help you run silent auctions, but they charge fees that reduce your fundraising totals. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
32auctions VS Jumblebee
32auctions charges 3% + $0.30 per transaction and Jumblebee takes 5% + VAT + card fees. Zeffy charges zero fees, so every winning bid goes directly to your mission.
32auctions and Jumblebee only run auctions. Zeffy handles auctions plus donations, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one place.
32auctions and Jumblebee offer limited email support during business hours. Zeffy provides unlimited support, live training, and a dedicated success team whenever you need help.
Zeffy offers 100% free auction hosting with no platform fees, transaction costs, or hidden charges. Unlike 32auctions (3% + $0.30 per transaction) or Jumblebee (5% + VAT + card fees), you keep every dollar raised. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes! While 32auctions and Jumblebee only handle auctions, Zeffy provides a complete fundraising toolkit. Run auctions, sell event tickets, collect donations, manage memberships, and operate an online store - all with zero fees. One platform handles all your fundraising needs.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone during business hours, plus a comprehensive help center. Unlike 32auctions and Jumblebee's limited business-hour support, we're here when you need us most - before, during, and after your events.
With 32auctions charging 3% + $0.30 per transaction and Jumblebee taking 5% + VAT + card fees, a $10,000 auction could cost you $300-500+ in platform fees. Zeffy charges zero fees, so you keep every dollar raised. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone during business hours, plus weekend emergency support for live events. Unlike 32auctions and Jumblebee's limited business-hour support, we're available when your auction is actually happening.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
