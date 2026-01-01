32auctions and ReadySetAuction help you run silent auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
32auctions VS Ready Set Auction
32auctions and ReadySetAuction take fees from every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
32auctions and ReadySetAuction limit support to business hours. Zeffy offers unlimited support whenever your auction needs help.
32auctions and ReadySetAuction only handle auctions. Zeffy manages auctions, donations, raffles, and donor follow-up in one platform.
Zeffy offers all fundraising tools in one platform at zero cost, while 32auctions charges 3% + $0.30 per transaction plus additional fees. You get auctions, donations, ticketing, and more without losing money to platform fees.
ReadySetAuction requires annual fees plus card processing costs and only handles auctions. Zeffy provides complete fundraising tools including auctions, donations, and events at no cost to your organization.
Yes, Zeffy goes beyond auction-only platforms by offering donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management in one place. You won't need multiple tools or pay separate fees for different fundraising activities.
Zeffy operates at zero cost to nonprofits because donors have the option to leave a voluntary contribution. 32auctions charges 3% + $0.30 per transaction plus card fees, eating into your auction proceeds.
Yes, Zeffy handles auctions plus donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform. Auction-only platforms force you to pay for multiple separate tools.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
