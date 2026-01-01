99Pledges focuses on school fundraisers and Tiltify powers gaming charity streams, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you peer-to-peer fundraising tools, donation pages, and event management with zero fees — so every dollar raised by your supporters stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
99 Pledges VS Tiltify
99Pledges takes 3.49% + 49¢ and Tiltify takes 5% + card fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so your walk-a-thon or team challenge keeps every dollar raised.
99Pledges limits you to basic P2P campaigns while Tiltify focuses on gaming streams. Zeffy gives you raffles, auctions, events, and donor management built for nonprofits.
99Pledges offers limited email help and Tiltify provides basic contact forms. Zeffy includes unlimited phone and email support to help your campaigns succeed.
Zeffy offers 100% free peer-to-peer campaigns with no platform fees, while 99Pledges charges 3.49% + 49¢ per donation. Your supporters raise more money because every dollar goes directly to your cause, not to platform fees.
Unlike Tiltify's 5% platform fee plus card processing costs, Zeffy charges zero platform fees. Plus, Zeffy works for all nonprofits, not just gaming-focused campaigns, giving you more flexibility for your community.
Yes! While 99Pledges and Tiltify focus only on P2P campaigns, Zeffy offers ticketing, auctions, raffles, online stores, and donor management all in one platform. You get everything you need without paying multiple platform fees.
Zeffy is the only P2P platform that charges zero fees. While 99Pledges takes 3.49% + 49¢ and Tiltify takes 5% plus card fees, Zeffy keeps 100% of donations for your cause. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes! Unlike 99Pledges and Tiltify that only do P2P campaigns, Zeffy offers ticketing, auctions, raffles, online stores, and donor management. You get one complete fundraising platform instead of paying fees to multiple providers.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
