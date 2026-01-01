AlumnIQ focuses on higher education alumni while Breeze ChMS serves churches, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, online giving, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Breeze Chms
💯
AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, and Breeze ChMS charges $72/month plus card fees. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
🛠️
AlumnIQ lacks auction and raffle tools, while Breeze ChMS offers basic donation tracking. Zeffy provides complete fundraising capabilities including auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns.
🤝
AlumnIQ and Breeze ChMS offer limited support based on your plan. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, including live chat, phone calls, and personalized onboarding.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees. You keep every dollar donated instead of losing hundreds to transaction costs.
Zeffy provides complete fundraising tools at zero cost, while Breeze ChMS costs $72/month plus card fees. Our platform includes auctions, peer-to-peer campaigns, and online stores that Breeze lacks.
Yes! Unlike AlumnIQ and Breeze ChMS, Zeffy offers full fundraising capabilities including auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores - all with zero platform fees.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while AlumnIQ charges 3% per gift and Breeze costs $72/month. Track donations, build relationships, and grow your donor base without losing money to fees.
AlumnIQ takes 3% of every donation plus card fees, and Breeze charges $72 monthly plus transaction costs. Zeffy gives you full donor management tools at zero cost, so more money goes to your mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript