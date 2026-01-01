AlumnIQ focuses on higher education engagement while CharityEngine offers comprehensive nonprofit CRM tools, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy provides donor management, donation processing, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Alumn IQ VS Charity Engine
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, and CharityEngine takes $550/month plus fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
AlumnIQ lacks auction and raffle tools, while CharityEngine charges fees on every feature. Zeffy offers complete fundraising tools at no cost to your organization.
AlumnIQ and CharityEngine limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, helping you succeed without extra charges.
With Zeffy, you keep 100% of donations. AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, while CharityEngine charges $550/month plus processing fees. A nonprofit raising $50,000 annually saves $1,500+ with AlumnIQ's fees or $6,600+ with CharityEngine's costs.
Zeffy provides complete donor profiles, automated thank-you messages, donation tracking, and campaign management without any fees. You get the same professional CRM features as expensive platforms, but donors can optionally support our platform instead of mandatory fees.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction charges. AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, while CharityEngine charges $550/month plus processing fees. Keep every dollar donated to your cause.
Zeffy offers complete donor profiles, automated thank-you emails, and donation tracking without any fees. Unlike AlumnIQ's limited fundraising tools or CharityEngine's expensive monthly costs, you get full CRM features at zero cost.
Yes, Zeffy manages donations, events, memberships, and peer-to-peer campaigns without charging fees. While competitors take cuts from every transaction, Zeffy lets donors optionally leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
