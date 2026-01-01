AlumnIQ serves higher education alumni relations and CiviCRM offers open-source donor management, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy combines donor management with donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Civi CRM
💸
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, and CiviCRM requires monthly subscription costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🤝
AlumnIQ limits support by plan level, and CiviCRM relies on community forums. Zeffy provides real human support through live chat, phone calls, and personalized training.
🧩
AlumnIQ lacks payment processing and event tools, while CiviCRM requires complex third-party integrations. Zeffy handles donations, events, raffles, and auctions in one place.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. While AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees and CiviCRM requires monthly fees plus card processing costs, Zeffy keeps every dollar of your donations working for your cause.
Zeffy handles all major payment types including credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay at zero cost to your organization. AlumnIQ doesn't offer payment processing, and CiviCRM requires complex third-party integrations that add fees and technical headaches.
Zeffy combines donor management with fundraising tools like events, auctions, and peer-to-peer campaigns in one free platform. AlumnIQ only serves educational institutions, while CiviCRM requires technical expertise and ongoing costs that strain small nonprofit budgets.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone assistance at no cost. AlumnIQ limits support based on your plan level, while CiviCRM relies mainly on community forums with no phone support for most users.
Yes, Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores in one free platform. AlumnIQ only serves educational institutions with basic donation tracking, and CiviCRM requires costly extensions for auctions and raffles.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript