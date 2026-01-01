AlumnIQ focuses on higher education while DonorPerfect serves general nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Donorperfect
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, DonorPerfect costs $99/month plus transaction fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
AlumnIQ lacks auction and raffle tools, DonorPerfect requires separate software for both. Zeffy includes everything you need for events, sales, and campaigns in one place.
AlumnIQ and DonorPerfect offer limited support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited support to every organization, no matter your budget or donation volume.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. While AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees and DonorPerfect costs $99/month plus transaction fees, Zeffy keeps every dollar of your donations working for your cause.
Unlike AlumnIQ and DonorPerfect that focus mainly on donor tracking, Zeffy combines donor management with fundraising tools like auctions, raffles, ticketing, and online stores. You get everything in one platform without paying extra fees for each feature.
Zeffy eliminates the cost barriers that make donor management expensive. While competitors charge monthly subscriptions plus transaction fees that can cost thousands annually, Zeffy's zero-fee model lets small nonprofits access professional donor management tools without budget constraints.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, while DonorPerfect costs $99/month plus transaction fees. These costs add up quickly and take money away from your mission.
Yes. While AlumnIQ and DonorPerfect focus mainly on donor tracking, Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns. You get complete fundraising tools in one platform without paying extra for each feature.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
