AlumnIQ focuses on higher education while DonorSearch offers prospect research for all nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy provides donor management, donation processing, and relationship tracking with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor connections.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Donor Search
AlumnIQ and DonorSearch charge 3% plus card fees or custom pricing that cuts into your mission funds. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated stays with your cause.
AlumnIQ and DonorSearch focus on donor research but can't process donations, run events, or handle ticket sales. Zeffy gives you everything you need to fundraise in one place.
AlumnIQ and DonorSearch limit support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited support to every organization, because your mission matters regardless of your budget.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees. You get donation processing, CRM tools, and email campaigns in one platform without losing money to transaction costs.
DonorSearch only provides donor research data with custom pricing and card fees. Zeffy gives you the full package: donor research, relationship management, and payment processing with zero platform fees.
Yes. While AlumnIQ and DonorSearch focus mainly on data and research, Zeffy combines donor insights with actual fundraising tools like donation forms, event ticketing, and peer-to-peer campaigns at zero cost.
AlumnIQ and DonorSearch charge fees just to research donors, but don't help you actually raise money. Zeffy gives you donor research plus donation forms, email campaigns, and event tools with zero platform fees.
While competitors charge 3% per gift or custom pricing, Zeffy offers complete donor management at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of your fundraising dollars.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
