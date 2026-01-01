AlumnIQ focuses on higher education while LiveImpact serves all nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy combines donor management with donation processing, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Live Impact
💰
AlumnIQ takes 3% plus card fees, LiveImpact charges $150/month plus fees. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
🧰
AlumnIQ lacks auctions, raffles, and ticketing. LiveImpact missing peer-to-peer and events. Zeffy includes everything in one platform.
🤝
AlumnIQ limits contact frequency, LiveImpact restricts support access. Zeffy offers unlimited help whenever you need guidance.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while AlumnIQ charges 3% per gift and LiveImpact costs $150/month plus fees. You keep every dollar donated and get complete CRM tools built specifically for nonprofits.
Unlike AlumnIQ and LiveImpact which lack integrated payment processing, Zeffy handles all major payment methods including credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with zero platform fees. No need for separate payment systems.
Yes, Zeffy combines donor management, online donations, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and memberships in one platform. Unlike AlumnIQ or LiveImpact, you get everything without paying platform fees.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, while AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees and LiveImpact charges $150/month plus processing fees. Your donors' contributions stay with your mission instead of paying platform costs.
Zeffy includes built-in payment processing for all major methods, plus event ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. AlumnIQ and LiveImpact lack these features, requiring separate tools and manual data syncing.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
