AlumnIQ focuses on higher education while Virtuous serves all nonprofits, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online giving, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Virtuous
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees, while Virtuous adds monthly fees on top of transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
AlumnIQ and Virtuous require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to run campaigns without juggling multiple platforms.
AlumnIQ and Virtuous require contracts and setup fees before you can start. Zeffy lets you create donation forms and launch campaigns in minutes, completely free.
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees and focuses mainly on alumni engagement for higher education. Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, so 100% of donations reach your cause. You get donor tracking, communication tools, and fundraising features without the hefty transaction costs.
Virtuous charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction and targets major gift prospects. Zeffy provides the same donor management capabilities with zero platform fees. You can track donors, send communications, and process gifts without paying subscription costs or transaction fees.
Unlike AlumnIQ and Virtuous that require separate tools for events, auctions, and peer-to-peer campaigns, Zeffy includes everything in one platform. You get donor management, online donations, event ticketing, auctions, raffles, and memberships - all with zero platform fees.
AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees and targets higher education alumni. Virtuous charges monthly fees plus transaction costs and focuses on major donors. Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees, so every dollar donated stays with your mission.
Traditional donor management platforms charge hefty fees and require multiple tools for events, auctions, and campaigns. Zeffy includes donor tracking, online giving, event ticketing, auctions, and memberships in one platform with zero fees. You save money and time.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
