Anedot and Bluefire Giving both help you collect donations online, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every gift.
Anedot VS Bluefire Giving
Anedot and Bluefire Giving charge 2.9-3.3% plus fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
Anedot and Bluefire Giving require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need for complete campaigns.
Anedot and Bluefire Giving limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization at no extra cost.
Zeffy charges zero fees on donations, while Anedot takes 3.3% + 30¢ from every gift. For a $100 donation, you keep the full $100 with Zeffy versus $96.70 with Anedot. Donors can leave a voluntary contribution to support Zeffy's platform.
Zeffy offers a complete fundraising platform with auctions, raffles, ticketing, and online stores at zero fees. Bluefire Giving only handles basic donations and charges processing fees, requiring you to use multiple platforms for different fundraising activities.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone during business hours for all users. Anedot limits support based on your subscription tier, with basic plans getting slower response times and fewer support options.
Zeffy charges zero fees on all donations, while Anedot takes 3.3% + 30¢ per gift and Bluefire Giving charges $49/month plus processing fees. A nonprofit raising $10,000 annually keeps the full amount with Zeffy versus losing $379 to Anedot's fees.
Yes, Zeffy includes donations, auctions, raffles, ticketing, online stores, and peer-to-peer fundraising in one platform at zero fees. Anedot and Bluefire Giving only handle basic donations, forcing you to pay for multiple platforms to run complete campaigns.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
