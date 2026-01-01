Anedot and Streamlabs Charity both help you collect donations, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for the work that matters.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Anedot VS Streamlabs Charity
Anedot and Streamlabs Charity charge fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
Anedot and Streamlabs Charity require multiple platforms for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything in one system.
Anedot and Streamlabs Charity limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, setup costs, or transaction charges. While platforms like Anedot charge 3.3% + 30¢ per donation, Zeffy keeps every dollar of your donations. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy provides unlimited email and phone support during business hours at no extra cost. Unlike competitors that limit support based on subscription tiers or have delayed response times, every Zeffy user gets the same level of dedicated help.
Zeffy includes everything you need in one platform: donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores - all at zero cost. Competitors like Anedot and Streamlabs Charity require multiple paid tools to achieve the same functionality.
With Zeffy's 100% free platform, you keep every dollar donated. If you raised $10,000 annually, you'd save $330-390 in fees compared to Anedot or Streamlabs Charity. That's money that goes directly to your mission instead of platform costs.
Yes. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores in one free platform. Unlike Anedot and Streamlabs Charity that require multiple paid tools, Zeffy gives you everything you need without extra costs or complexity.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
